Optsprezece pasageri de pe nava afectată de Hantavirus au fost repatriați în Statele Unite

Departamentul Sănătății a anunțat că pasagerii sunt monitorizați în prezent în unități medicale din Statele Unite, după ce s-au aflat la bordul navei de croazieră. 16 dintre pasageri sunt internați la Centrul Medical al Universității din Nebraska, iar alți doi se află în Atlanta. Unul dintre pacienții din Atlanta prezintă simptome asociate infecției, notează Reuters.

Grupul s-a aflat la bordul navei de croazieră MV Hondius, unde a fost identificat un focar al tulpinii Andes, singura tulpină de hantavirus cunoscută ca fiind capabilă de o transmitere limitată de la om la om.

Autoritățile americane au subliniat că riscul pentru populația generală rămâne foarte scăzut. Amiralul Brian Christine, secretar adjunct pentru sănătate în cadrul departamentului, susține că tulpina nu se transmite ușor și necesită, de regulă, contact apropiat și prelungit cu o persoană simptomatică.

Oficialii au precizat că persoanele aflate în carantină au vârste cuprinse între 20 și 80 de ani și ar putea rămâne sub monitorizare timp de până la 42 de zile.