Președintele Trump propune suspendarea accizei pe combustibil pentru o perioada nedeterminată

Președintele american Donald Trump a declarat luni că susține suspendarea temporară a taxei federale pe carburanți, în contextul creșterii de peste 50% a prețului la combustibil după ce Israel și Statele Unite au atacat Iranul la finalul lunii februarie.
Radu Mocanu
11 mai 2026, 19:59, Știri externe
„Vom elimina taxa pe benzină pentru o perioadă de timp, iar când prețul benzinei va scădea, o vom lăsa să revină treptat”, a spus președintele Trump pentru CBS News

Suspendarea taxei federale pe carburanți ar necesita însă aprobarea Congresului american, astfel, atât senatorul republican Josh Hawley, cât și reprezentanta Anna Paulina Luna  au anunțat că vor introduce un proiect de lege pentru suspendarea taxei federale pe carburant. 

Prețurile la benzină au crescut cu peste 50% de la începutul războiului cu Iranul, la finalul lunii februarie, atingând duminică un nivel de peste 4.52 dolari pe galon, potrivit Asociației Americane de Automobilism. 

Scumpirea a venit după ce Teheranul a blocat Strâmtoarea Ormuz, un punct naval tranzitat de 20% din fluxul internațional de petrol, afectând piața carburanților și a energiei. 

Legat de ultima propunere de pace venită din partea Iranului, Trump a spus: „Total inacceptabilă. A fost doar o propunere proastă, o propunere stupidă, de fapt, făcută de oameni care nu au nicio idee despre pericolul în care se află. O propunere foarte stupidă. Proast scrisă, prost prezentată”.

