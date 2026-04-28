Tánczos Barna: Încă o dată am primit asigurări că nu există criză de motorină în România

Ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, spune că nu există o criză de motorină în România, ci doar probleme locale de aprovizionare cauzate de distribuția greșită.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Nițu Maria
28 apr. 2026, 13:07, Politic

Ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, a declarat marți că România nu se confruntă cu o criză de motorină, însă pot apărea probleme locale din cauza unor disfuncționalități de distribuție.

Ministrul a explicat, într-o conferință de presă susținută, că responsabilitatea pentru aprovizionarea stațiilor de carburant revine furnizorilor, care trebuie să asigure transportul și livrarea la timp.

„Suntem înconjurați practic de această criză. Vedem ce se întâmplă și la stațiile de alimentare. Ieri am avut mai multe discuții cu furnizorii de motorină, făcând un apel la ei să asigure logistică și furnizare, livrare de motorină la stații pentru a nu rămâne în situația în care fermierul nu are unde să alimenteze. Din păcate, ieri, alaltăieri, au fost situații când pe o rază de 50 km nu se găsea motorină. Aceste probleme trebuie evitate și este, practic, responsabilitatea acelor companii care trebuie să asigure logistica. Înțeleg că prețurile care variază pot genera anumite comportamente ieșite din comun din partea consumatorilor, adică cineva să vină să alimenteze mult mai mult când vede că prețul este un pic mai mic. Sau dacă este diferență de preț între stații să apară un astfel de comportament al consumatorului”, a spus Tanczos.

Totodată, Barna a declarat că lipsa temporară de carburant în anumite zone nu indică o criză generală, ci mai degrabă probleme punctuale legate de livrare.

„Încă o dată am primit asigurări că nu există criză de motorină în România. Singura problemă este o disfuncționalitate de logistică, de livrare la timp, a combustibilului la acele stații unde apare câteodată o presiune din partea consumatorilor”, a punctat ministrul interimar al Agriculturii.

