Trump pregătește reducerea taxelor vamale la importurile de carne de vită pentru a tempera prețurile

Administrația Trump intenționează să reducă temporar taxele vamale pentru importurile de carne de vită chiar de luni, afirmă surse citate de WSJ.

Măsura ar suspenda plafonul anual peste care se aplică taxe vamale mai mari la importurile de carne de vită, pentru toate statele exportatoare, ceea ce ar permite intrarea unor cantități mai mari pe piața americană la taxe reduse.

Totodată, administrația va elimina unele reglementări pentru crescătorii de vite din SUA.

Un oficial de la Casa Albă a declarat că decizia privind tarifele urmărește rezolvarea problemelor pe termen scurt legate de oferta de carne de vită din SUA, în timp ce măsurile de dereglementare ar urma să reducă în timp costurile fermierilor.

Aceste măsuri vizează reducerea uneia dintre cele mai persistente surse de inflație din SUA. În timp ce prețurile la ouă, lapte și alte alimente s-au stabilizat în ultimul an și jumătate, carnea de vită a continuat să se scumpească. Prețul cărnii tocate de vită este acum cu 40% mai mare decât acum cinci ani.

Administrația americană a permis încă din februarie importuri mai mari de carne de vită din Argentina, într-o încercare de a reduce prețurile de pe piața internă.