„Să începem acum”. Netanyahu vrea să elimine treptat ajutorul financiar acordat de SUA Israelului

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, într-un interviu acordat emisiunii „60 Minutes” de la CBS, faptul că dorește să pună capăt ajutorului financiar acordat de SUA armatei israeliene în decurs de zece ani, începând de acum.

„Vreau să reduc sprijinul american pentru Israel la zero”, a declarat el într-un interviu acordat emisiunii „60 Minutes” de la CBS, difuzat duminică.

„Să începem acum și să ducem la bun sfârșit acest proiect în următorul deceniu, în următorii zece ani, dar vreau să începem acum. Nu vreau să aștept următorul Congres. Vreau să începem acum”, a adăugat Netanyahu în cadrul interviului pentru CBS.

În prezent, SUA acordă Israelului asistență militară în valoare de 3,8 miliarde de dolari pe an, conform unui acord pe 10 ani care a fost negociat inițial de administrația fostului președinte american Barack Obama. Acordul se întinde până în 2028.

Netanyahu a mai precizat în interviul pentru emisiunea „60 Minutes” de la CBS că se așteaptă la o extindere a cooperării militare dintre SUA și Israel în următorii ani.

„Vreau să propun proiecte, proiecte comune în domeniul informațiilor, al armamentului și al apărării antirachetă. Cred că Israelul este, după cum știți, un lider mondial în acest domeniu”, a conchis Netanyahu.