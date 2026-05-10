Ucraina și Rusia se acuză reciproc de încălcarea armistițiului de trei zile

Kievul și Moscova se acuză una pe alta de încălcarea armistițiului de trei zile, anunțat de președintele american Donald Trump vineri, într-o postare pe Truth Social.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, în discursul său de duminică seara, că Rusia s-a abținut de la atacuri aeriene și cu rachete la scară largă, însă asalturile de-a lungul unor porțiuni ale frontului au continuat.

„Cu alte cuvinte, armata rusă nu respectă nicio încetare a focului pe front și nici măcar nu încearcă în mod special să o facă”, a spus Zelenski, potrivit Reuters.

Trei persoane au fost ucise în atacuri cu drone rusești asupra zonelor din apropierea liniei frontului, au raportat duminică oficialii ucraineni.

De asemenea, alte 15 persoane au fost rănite, respectiv opt în regiunea Harkov și șapte în regiunea Herson.

Pe de altă parte, ministerul rus al Apărării susține că a doborât 57 de drone ucrainene în ultima zi și că a „răspuns cu aceeași monedă” pe câmpul de luptă.

În prezent, negocierile de pace susținute de SUA între Kiev și Moscova se află în impas, în contextul în care atenția Washingtonului se îndreaptă mai degrabă spre situația din Orientul Mijlociu, acolo unde SUA și Israel au lansat un război împotriva Iranului la sfârșitul lunii februarie.