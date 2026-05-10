Rusia, acuzată că a încălcat armistițiul de sărbători prin atacuri cu drone în Ucraina

Un armistițiu umanitar fragil, stabilit pentru trei zile, a fost încălcat de continuarea atacurilor rusești, după ce mai multe drone au lovit teritorii din Ucraina, sâmbătă, 9 mai, provocând mai multe victime, inclusiv copii, scrie Kyiv Post.

Acordul de încetare temporară a focului, negociat de Statele Unite pentru a facilita un schimb amplu de prizonieri, câte 1.000 de persoane de fiecare parte, era oficial în vigoare în momentul producerii atacurilor.

Atacuri asupra zonelor rezidențiale din Harkov

Sâmbătă seară, dronele rusești au lovit cartierul industrial din Harkov. Guvernatorul regional Oleh Synyehubov a declarat că o dronă FPV a lovit etajul tehnic al unui bloc rezidențial cu nouă etaje.

În urma atacului, cel puțin cinci persoane au fost rănite.

Printre victime s-au aflat doi băieți în vârstă de 8 ani, diagnosticați cu reacții acute de stres după explozie. Atacul a provocat avarii la puțul liftului și a distrus aproximativ treizeci de ferestre ale clădirii.

Victime și distrugeri în regiunea Dnipropetrovsk

Anterior, în cursul zilei de sâmbătă, mai multe drone rusești au atacat localități din regiunea Dnipropetrovsk, în ciuda declarațiilor făcute de Vladimir Putin privind respectarea unui „armistițiu” de sărbători.

Printre alte victime se numără și o femeie de 46 de ani, care și-a pierdut viața într-un atac cu drone.

Loviturile asupra localităților Nikopol, Myrivska și Chervonohryhorivka au avariat un liceu și un bloc de apartamente, iar o femeie de 87 de ani a fost transportată la spital în stare moderată.

Parchetul regional din Dnipropetrovsk a deschis o anchetă penală în legătură cu aceste incidente, pe care le-a calificat drept crime de război.