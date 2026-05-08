Zelenski acuză Rusia: Nu a existat nici măcar o încercare simbolică de încetare a focului

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat vineri autoritățile de la Moscova, că nici nu au încercat implementarea armistițiului stabilit cu prilejul zilei de 9 mai, după ce forțele ruse ar fi lansat peste 850 de atacuri cu drone în noaptea de joi spre vineri.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
08 mai 2026, 10:46, Știri externe
„Nu a existat nici măcar o încercare simbolică de încetare a focului pe front”, se arată în mesajul publicat pe X de Zelenski, citat de AFP.

Liderul de la Kiev a amenințat cu represalii: „Așa cum am făcut în ultimele 24 de ore, Ucraina va răspunde și astăzi”. 

Potrivit autorităților ucrainene, Rusia a lansat peste 850 de drone pe timpul nopții, deși anunțase un armistițiu pe perioada 8-9 mai, cu prilejul zilei de 9 mai care marchează Ziua Victoriei Uniunii Sovietice în fața Germaniei Naziste. 

La rândul său, ministerul rus al Apărării a anunțat că sistemele sale de apărare antiaeriană au interceptat și distrus 264 de drone ucrainene, în nopate de joi spre vineri.

Tot vineri dimineață, forțele ucrainene au atacat o instalație petrolieră din regiunea rusă Iaroslavl, aflată la peste 700 de kilometri de granița cu Ucraina.  

În contextul escaladării tensiunilor, autoritățile ruse au cerut populației și diplomaților să părăsească Kievul pentru a evita eventuale lovituri de represalii în cazul în care Ucraina ar perturba parada dedicate zilei de 9 Mai.  

