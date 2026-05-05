Trump spune că Iranul „știe ce să nu facă” pentru a evita încălcarea armistițiului cu SUA

„Ar trebui să facă ceea ce e inteligent, pentru că nu vrem să intrăm și să ucidem oameni. Chiar nu vrem”, le-a spus Trump reporterilor din Biroul Oval, când a fost întrebat despre Iran. „Nu vreau, e prea greu”, potrivit The Guardian.
Washingtonul a declarat marți că Iranul nu a încălcat un armistițiu fragil în conflictul din Orientul Mijlociu, în urma unui schimb de focuri între cele două părți în ziua precedentă, în timp ce forțele americane încercau să deschidă cu forța strâmtoarea Ormuz. Armata americană a declarat că a distrus șase ambarcațiuni mici iraniene, precum și rachete de croazieră și drone, după ce președintele Donald Trump a trimis marina să escorteze petrolierele blocate prin strâmtoare, într-o campanie pe care a numit-o „Proiectul Libertate”.