Prima pagină » Știri externe » Trump spune că Iranul „știe ce să nu facă” pentru a evita încălcarea armistițiului cu SUA

Trump spune că Iranul „știe ce să nu facă” pentru a evita încălcarea armistițiului cu SUA

Președintele american Donald Trump a îndemnat marți Iranul să „facă ceea ce e inteligent” și să încheie o înțelegere, spunând că deși armistițiul în Orientul Mijlociu se clatină, nu vrea să ucidă mai mulți iranieni.
Trump spune că Iranul „știe ce să nu facă” pentru a evita încălcarea armistițiului cu SUA
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
05 mai 2026, 21:15, Știri externe

„Ar trebui să facă ceea ce e inteligent, pentru că nu vrem să intrăm și să ucidem oameni. Chiar nu vrem”, le-a spus Trump reporterilor din Biroul Oval, când a fost întrebat despre Iran. „Nu vreau, e prea greu”, potrivit The Guardian.

Washingtonul a declarat marți că Iranul nu a încălcat un armistițiu fragil în conflictul din Orientul Mijlociu, în urma unui schimb de focuri între cele două părți în ziua precedentă, în timp ce forțele americane încercau să deschidă cu forța strâmtoarea Ormuz. Armata americană a declarat că a distrus șase ambarcațiuni mici iraniene, precum și rachete de croazieră și drone, după ce președintele Donald Trump a trimis marina să escorteze petrolierele blocate prin strâmtoare, într-o campanie pe care a numit-o „Proiectul Libertate”.

Recomandarea video

Sondaj: Criza politică va avea consecințe economice negative pe termen lung, consideră aproape 80% dintre respondenți
G4Media
Crin Antonescu: „S-a trecut de la pro-european la pro-Bolojan. Este opera unei propagande și o isterie pe alocuri”
Gandul
Fiul milionarului din Constanța, prins sub influența drogurilor la volan! Cum a încercat să-i înduplece pe judecători
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Șeful armatei israeliene din Cisiordania spune că trupele sale ucid la un nivel nemaivăzut din 1967
Libertatea
Singura zodie care atrage banii ca un magnet în vara 2026. Stabilitate și noi începuturi pentru acest nativ
CSID
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Promotor