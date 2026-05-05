Un cercetător susține că a descoperit o scurtătură către Marte. Timpul de călătorie, redus la jumătate

Un cercetător brazilian susține că a descoperit o metodă care ar scurta foarte mult călătoriile între Pământ și Marte, potrivit Live Science. El s-a inspirat din datele despre traiectoria asteroizilor și a tras concluzia că o călătorie dus-întors ar putea fi făcută în câteva luni. Utilizând tehnica din prezent, o călătorie până pe Marte ar ține între șapte și zece luni. Așteptarea unei ferestre de întoarcere ar prelungi călătoria până la aproape trei ani.

„Poate că acest lucru va schimba ideea că avem nevoie de mai mult de doi ani pentru a merge pe Marte și a ne întoarce”, a declarat, pentru Live Science, autorul studiului, Marcelo de Oliveira Souza, cercetător la Universitatea de Stat din Rio de Janeiro.

Souza a descoperit varianta în 2015, atunci când studia asteroizii din apropierea Pământului. Un obiect spațial, numit 2001 CA21, i-a atras atenția din cauza traiectoriei ciudate care sugerează posibilitatea unor rute „ultra-scurte” între cele două planete.

Descoperirea ca o surpriză

„Aceasta a fost o surpriză pentru mine – nu căutam asta”, a spus cercetătorul.

Calculele făcute de brazilian au arătat că o călătorie foarte rapidă, de aproximativ 34 de zile, de la Pământ la Marte este geometric posibilă dacă planetele sunt într-o anumită poziție. O mare problemă are legătură cu tehnica rachetelor.

O astfel de traiectorie ar necesita o viteză la plecare de aproximativ 32,5 kilometri pe secundă, mult peste capacitățile actuale ale rachetelor. Totodată, o navă spațială ar ajunge pe Marte călătorind cu aproximativ 108.000 km/h, prea repede pentru ca sistemele de aterizare existente să o gestioneze în siguranță, a remarcat cercetătorul.

Calculele arată că în timpul viitoarelor ferestre din 2027, 2029 și 2031 o astfel de călătorie ar putea fi posibilă doar peste cinci ani. În acea fereastră, o misiune dus-întors de la Pământ la Marte ar putea fi finalizată în doar 153 de zile, conform studiului.

În acest scenariu, o navă ar pleca de pe Pământ pe 20 aprilie 2031, cu aproximativ 27 de kilometri pe secundă, ar ajunge pe Marte până pe 23 mai după o călătorie de 33 de zile, ar petrece aproximativ 30 de zile la suprafață. Nava ar pleca pe 22 iunie și s-ar întoarce pe Pământ până pe 20 septembrie, traseul de întoarcere durând aproximativ 90 de zile.

Souza a identificat și o alternativă cu consum energetic mai scăzut în aceeași fereastră, care necesită o lansare cu aproximativ 16,5 kilometri pe secundă pentru o misiune care durează aproximativ 226 de zile.

Totuși, aplicarea metodei nu a fost dovedită în practică și depinde în mare măsură de viitoare cercetări și invenții.