Prima pagină » Cultură-Media » Descoperire rară în SUA: o peliculă pierdută a lui Georges Méliès, găsită într-un pod după peste un secol

Descoperire rară în SUA: o peliculă pierdută a lui Georges Méliès, găsită într-un pod după peste un secol

O peliculă considerată pierdută, realizată de pionierul cinematografiei Georges Méliès, a fost descoperită într-un cufăr vechi din Statele Unite, după mai bine de 100 de ani. Descoperirea a fost făcută întâmplător și a declanșat un amplu proces de restaurare și identificare, arată Euronews.
Descoperire rară în SUA: o peliculă pierdută a lui Georges Méliès, găsită într-un pod după peste un secol
Victor Dan Stephanovici
14 apr. 2026, 13:54, Cultură-Media

Cufărul din lemn, păstrat timp de generații într-o familie din Pennsylvania, a fost deschis de Bill McFarland, un profesor pensionar. În interior se aflau zece role de film vechi, pe care acesta le-a considerat prea valoroase pentru a fi aruncate. Neștiind cum să le vizioneze, McFarland a apelat la specialiștii de la Biblioteca Congresului din SUA, scrie Euronews.

După restaurare și analiză, experții au confirmat că una dintre pelicule este filmul „Gugusse et l’automate”, realizat în 1897. Filmul, cu o durată de aproximativ 45 de secunde, datează din primii ani ai cinematografiei, la scurt timp după primele proiecții ale fraților Lumière.

Georges Méliès este considerat unul dintre pionierii cinematografiei moderne, cunoscut pentru introducerea primelor efecte speciale. A realizat peste 500 de filme, cel mai cunoscut fiind „Le Voyage dans la Lune” (1902), unul dintre primele filme science-fiction din istorie. Descoperirea oferă o nouă perspectivă asupra începuturilor cinematografiei și asupra operei lui Méliès. Pelicula, chiar dacă scurtă și parțial deteriorată, este considerată o piesă valoroasă pentru patrimoniul cultural și pentru istoria filmului mondial. Procesul de restaurare continuă, iar experții speră că materialul va putea fi prezentat publicului în viitor.

