Ce seriale SF se lansează în 2026 pe Netflix, Disney+ și Prime Video

Anul 2026 se anunță unul foarte activ pentru genul SF, cu povești despre viitor, tehnologie și explorarea spațiului, potrivit New Scientist, care a trecut în revistă cele mai așteptate seriale ale anului.

SF de top pe Prime Video și Disney+ în 2026

Pe Amazon Prime Video, fanii SF vor vedea continuarea Fallout, serialul plasat într-o lume postapocaliptică, dar și Blade Runner 2099, o poveste despre replicanți și viitor, cu Michelle Yeoh într-un rol principal.

Pe Disney+, accentul cade pe francize cunoscute. Universul Star Wars continuă cu un nou sezon din Ahsoka, iar The Testaments duce mai departe povestea începută în The Handmaid’s Tale. Platforma pregătește și VisionQuest, un serial Marvel despre androidul Vision și identitatea sa.

O poveste cripto, pe Netflix

În ceea ce privește Netflix, platforma pregătește pentru 2026 serialul The Altruists, o miniserie inspirată din evenimente reale, care spune povestea prăbușirii platformei de criptomonede FTX. Producția urmărește relația dintre fondatorul companiei și partenera sa, într-un context dominat de tehnologie, bani și decizii cu impact global.

Apple TV+ propune una dintre cele mai consistente oferte SF din 2026. Revin seriale precum Silo, despre o comunitate forțată să trăiască sub pământ, și Murderbot, o comedie SF despre un android care vrea să fie lăsat în pace. Tot aici apare Neuromancer, un thriller despre hackeri și realitate virtuală, dar și Star City, un serial despre cursa spațială văzută din perspectiva Uniunii Sovietice. Deși aplicația Apple TV este disponibilă în România, serviciul de streaming cu producții originale Apple nu este lansat oficial pe piața locală.

Viața sub pământ, după dezastru

Pe lângă producțiile lansate de marile platforme de streaming, anul 2026 aduce și alte seriale science-fiction notabile, difuzate de diferite televiziuni sau servicii online.

Paradise revine cu un nou sezon și spune povestea unei comunități subterane create pentru a proteja elita după un dezastru global, unde apar crime, secrete și conspirații.

În Silo, povestea continuă într-o lume în care oamenii trăiesc izolați sub pământ, fără să știe ce a făcut suprafața planetei de nelocuit, într-un serial cu atmosferă sumbră și tensionată.

Lumi noi, visate de o nouă generație

Plasat într-un viitor apropiat, The Dream Lands urmărește viața unei tinere dintr-un oraș britanic afectat de schimbările climatice, care descoperă că un program guvernamental ascunde intenții periculoase.

O perspectivă mai tânără asupra universului Star Trek este oferită de Star Trek: Starfleet Academy, un serial axat pe cadeți aflați la început de drum, într-un viitor îndepărtat.

Răufăcători, Jedi și viitorul corpului uman

În zona Star Wars, apar și producții animate precum Maul – Shadow Lord, care urmărește parcursul celebrului personaj negativ după Războiul Clonelor, și The Ninth Jedi, ce continuă o poveste deja cunoscută fanilor.

Tema inteligenței artificiale revine și în The Beauty, un serial cu accente horror, în care perfecțiunea fizică devine mortală, iar o boală misterioasă schimbă regulile societății.