Tribunalul din Paris va revizui cererea lui Nicolas Sarkozy de conexare a pedepselor în procesul de corupție

Tribunalul penal din Paris va examina luni cererea fostului președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, de conexare a două pedepse pronunțate în cazuri separate legate de corupție și finanțare ilegală a campaniilor electorale, relatează France24.

Președintele, care a ocupat un singur mandat între 2007 și 2012, s-a confruntat cu o serie de provocări legale de la părăsirea mandatului, primind două condamnări definitive în ultimii ani.

„O cerere de conexare a pedepselor este o procedură extrem de obișnuită în această situație”, a declarat pentru AFP avocatul său, Vincent Desry.

În decembrie 2024, el a epuizat ultima cale de atac în așa-numitul caz „Bismut”, pentru încercarea de a obține favoruri de la un judecător, și a ispășit o pedeapsă cu o brățară electronică de gleznă, care a fost îndepărtată în mai anul trecut, după câteva luni – permisă datorită vârstei bărbatului, pe atunci în vârstă de 70 de ani.

Tribunalul a menținut pedeapsa

În noiembrie anul trecut, el a primit a doua condamnare definitivă în cazul cunoscut sub numele de „Bygmalion”, privind finanțarea ilegală a candidaturii sale eșuate la realegere din 2012, cea mai înaltă instanță franceză menținând o pedeapsă de șase luni cu o brățară electronică.

În cadrul unei audieri cu ușile închise, luni, fostul șef de stat va solicita ca pedeapsa sa de șase luni de închisoare în cazul Bygmalion să fie considerată executată în virtutea brățării electronice pe care a purtat-o ​​anul trecut în legătură cu cazul Bismuth.

Cererea este posibilă numai dacă sunt îndeplinite diverse criterii, inclusiv ca sentințele din proceduri separate să fie de aceeași natură și să fi epuizat toate căile de atac.

O decizie privind cererea poate fi deliberată și atacată cu apel.

A executat 20 de zile de închisoare

Nicolas Sarkozy va fi din nou în instanță începând cu 16 martie, pentru apelul făcut împotriva sa într-un alt caz legat de presupusa finanțare a Libiei în campania sa electorală anterioară.

A executat 20 de zile de închisoare în acel caz la sfârșitul anului trecut, devenind primul lider francez de după război care a executat o pedeapsă după gratii, înainte de eliberarea sa în așteptarea apelului.