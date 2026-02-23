Rusia a atacat Ucraina cu rachete, dar și 126 de drone. 20 de locații, lovite

Forțele Aeriene ale Ucrainei au distrus sau lovit peste 105 drone de tip Shahed, Gerbera, Itamas, dar și alte tipuri de drone, în nordul, sudul și estul Ucrainei, potrivit informării publicate, luni, de Forțele Aeriene ale Ucrainei, pe Telegram, citată de Ukrainska Pravda.

Au fost înregistrate lovituri cu rachete balistice și 20 de drone în 11 locații, precum și căderea unor echipamente aeriene doborâte (n.r.– resturi) într-o singură locație.

Potrivit sursei citate, forțele de Apărare ale Ucrainei au utilizat pentru stingerea atacurilor avioane, unități de rachete antiaeriene, mijloace de război electronic, unități de sisteme fără pilot și grupuri mobile de foc.

Atacul este în curs de desfășurare, deoarece mai multe drone rusești se află încă în spațiul aerian ucrainean.

În Odesa, doi civili au murit și cel puțin trei au fost răniți, în urma unui atac la o centrală electrică. În urma atacului, o tânără de 20 de ani a murit, dar și un bărbat de 45 de ani. Cei trei răniți sunt în stare critică și au vârste cuprinse între 23 și 45 de ani, potrivit informării Administrației Militare din Odesa.

Atacuri rachete au fost și în Harkov, în jurul dimineții. Două persoane au fost rănite.

Atacuri au fost și în Zaporojie, acolo unde o fabrică a fost lovită. În urma atacului, un bărbat de 33 de ani a murit, și un alt bărbat de 45 de ani a fost rănit, informează Administrația Militară din regiune, citată de Ukrainska Pravda.