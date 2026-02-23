Prima pagină » Știri externe » Rusia a atacat Ucraina cu rachete, dar și 126 de drone. 20 de locații, lovite

Rusia a atacat Ucraina cu rachete, dar și 126 de drone. 20 de locații, lovite

În noaptea de duminică spre luni, forțele ruse au atacat Ucraina cu o rachetă balistică Iskander-M și 126 de drone de diferite tipuri, între care Shahed, Gerbera, Italmas. 80 dintre acestea erau drone kamikaze de tip Shahed. Peste 20 de locații au fost lovite, între care Odesa, Zaporojie și Harkov. Autoritățile au raportat morți, dar și răniți.
Rusia a atacat Ucraina cu rachete, dar și 126 de drone. 20 de locații, lovite
Sursă foto: Telegram
Daiana Rob
23 feb. 2026, 10:47, Știri externe

Forțele Aeriene ale Ucrainei au distrus sau lovit peste 105 drone de tip Shahed, Gerbera, Itamas, dar și alte tipuri de drone, în nordul, sudul și estul Ucrainei, potrivit informării publicate, luni, de Forțele Aeriene ale Ucrainei, pe Telegram, citată de Ukrainska Pravda. 

Au fost înregistrate lovituri cu rachete balistice și 20 de drone în 11 locații, precum și căderea unor echipamente aeriene doborâte (n.r.– resturi) într-o singură locație.

Potrivit sursei citate, forțele de Apărare ale Ucrainei au utilizat pentru stingerea atacurilor avioane, unități de rachete antiaeriene, mijloace de război electronic, unități de sisteme fără pilot și grupuri mobile de foc.

Atacul este în curs de desfășurare, deoarece mai multe drone rusești se află încă în spațiul aerian ucrainean.

În Odesa, doi civili au murit și cel puțin trei au fost răniți, în urma unui atac la o centrală electrică. În urma atacului, o tânără de 20 de ani a murit, dar și un bărbat de 45 de ani. Cei trei răniți sunt în stare critică și au vârste cuprinse între 23 și 45 de ani, potrivit informării Administrației Militare din Odesa.

Atacuri rachete au fost și în Harkov, în jurul dimineții. Două persoane au fost rănite.

Atacuri au fost și în Zaporojie, acolo unde o fabrică a fost lovită. În urma atacului, un bărbat de 33 de ani a murit, și un alt bărbat de 45 de ani a fost rănit, informează Administrația Militară din regiune, citată de Ukrainska Pravda.

 

 

Recomandarea video

EXCLUSIV Fosta ziaristă care și-a aruncat fetița de șapte ani de la etajul 5, trimisă în judecată pentru tentativă de omor calificat. La scurt timp, ea a cerut o întâlnire cu copilul / Reacția tatălui
G4Media
Digi RCS-RDS, anunț pentru toți abonații TV, internet sau telefonie mobilă din România. Cum pot fi plătite facturile
Gandul
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie, iulie și august, potrivit meteorologilor
Cancan
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Prosport
Ferma unde au murit 214 bizoni ieșea bine la controale. Șefa Poliției Animalelor Cluj era căsătorită cu managerul țarcului
Libertatea
Ce se întâmplă cu pensiile românilor în luna martie 2026. Decizia este oficială
CSID
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor