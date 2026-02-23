Polonia a reținut un cetățean belarus suspectat de spionaj pentru Minsk

Relațiile deja tensionate dintre Varșovia și Minsk au atins un nou maxim de când aliatul Belarusului, Rusia, a invadat Ucraina pe 24 februarie 2022.

Bărbatul, identificat doar ca Pavlov T. în conformitate cu legile poloneze privind confidențialitatea, a fost reținut pentru trei luni și riscă cel puțin cinci ani de închisoare dacă va fi condamnat, au declarat procurorii într-un comunicat, conform Reuters.

El a fost acuzat de culegerea de informații pentru Minsk în țările aliate NATO Polonia, Germania și Lituania. Activitățile sale includ recunoașterea infrastructurii critice, inclusiv a instalațiilor importante pentru apărarea Poloniei și a NATO, au declarat procurorii.

Ambasada Belarusului la Varșovia nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii trimisă prin e-mail.