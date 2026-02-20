Prima pagină » Știri externe » Cum a salvat Cracovia, „capitala smogului” din Polonia, aproape 6.000 de vieți după interzicerea sobelor pe cărbune

Cracovia, un oraș care a deținut mult timp titlul de cel mai poluat din Polonia, a înregistrat o reducere spectaculoasă a concentrației de funingine în atmosferă. Acest succes a venit în urma interdicției privind arderea cărbunelui și a lemnului pentru încălzirea rezidențială, scrie The Guardian.
Sursa foto: Omar Marques / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Victor Dan Stephanovici
20 feb. 2026, 11:35, Știri externe

Hotărârea administrației locale de a renunța progresiv la sistemele de încălzire bazate pe combustibili solizi (cărbune), sprijinită prin subvenții pentru alternative ecologice, a transformat fundamental calitatea aerului urban. Experții subliniază că exemplul Cracoviei atestă eficacitatea politicilor publice determinate în salvarea a mii de vieți,  arată The Guardian.

De la 150 de zile cu poluare severă, la doar 30

În 2013, autoritățile municipale au anunțat intenția de a interzice arderea cărbunelui și a lemnului în gospodării. Interdicția a fost implementată în 2019, după ce zeci de mii de sobe poluante fuseseră deja înlocuite.

Administrația locală a sprijinit financiar tranziția către sisteme de încălzire mai curate. A acoperit uneori în totalitate costurile, și a introdus treptat restricții privind tipurile de combustibili permiși.

Efectele sunt palpabile: dacă acum zece ani orașul înregistra aproximativ 150 de zile anual cu depășiri ale limitelor pentru particule fine, astăzi, conform organizației Polish Smog Alert, acest număr a coborât la circa 30.

Aproape 6.000 de vieți salvate în Cracovia

Centrul European pentru Aer Curat estimează că diminuarea concentrației de funingine (cunoscută și sub numele de „black carbon”) a evitat 5.897 de decese premature pe parcursul unui deceniu.

Black carbon este considerat un „superpoluant”, generat de arderea incompletă a combustibililor fosili și a biomasei. Pe lângă consecințele sale asupra sănătății, el are o contribuție semnificativă la fenomenul de încălzire globală.

În plus, cercetările locale semnalează o reducere considerabilă a cazurilor de astm și rinite alergice la copii, odată cu ameliorarea calității aerului.

Un acord politic neobișnuit asupra emisiilor de cărbune

Reușita intervențiilor a fost facilitată de un consens politic rar. Reprezentanți din toate taberele politice au sprijinit necesitatea combaterii poluării.

„Toată lumea a fost de acord că este o problemă care trebuie rezolvată”, au declarat experții implicați în evaluare.

Adițional, la începutul acestui an, Cracovia a instituit o zonă cu emisii reduse, care restricționează accesul vehiculelor poluante pe aproximativ 60% din teritoriul său urban.

Deși s-au înregistrat progrese, problemele nu au fost eradicate în totalitate. Spre exemplu, la sfârșitul lunii ianuarie, Cracovia a fost, pentru o scurtă perioadă, clasat drept cel mai poluat oraș mare la nivel mondial, conform unei platforme globale de monitorizare a calității aerului.

O parte din poluare își are sursa în comunitățile învecinate, unde încălzirea cu cărbune și lemn rămâne predominantă. Iar acolo, administrația orașului nu are jurisdicție directă.

Specialiștii accentuează că pentru a asigura un impact de durată, sunt indispensabile acțiuni concertate la scară regională și națională.

Cracovia, un reper pentru alte centre urbane

Între anii 2005 și 2022, numărul deceselor premature legate de particulele fine a înregistrat o diminuare de 18% în Polonia. La nivelul Uniunii Europene s-a ajuns la 45%.

Experiența Cracoviei este considerată un exemplu elocvent pentru orașele din Europa de Est și nu numai, unde poluarea atmosferică continuă să amenințe sănătatea publică.

Experții subliniază că succesul unor astfel de demersuri depinde de sprijinul cetățenilor și de implicarea activă a comunității.

„Aerul curat nu ar trebui să fie un privilegiu”, declară activiștii, evidențiind că deciziile hotărâte, susținute de asistență financiară pentru populație, pot schimba radical calitatea vieții urbane.

