Polonia se retrage din tratatul privind minele antipersonal pentru a se apăra împotriva amenințărilor Rusiei

Vicepremierul Apărării din Polonia, Pawel Zalewski, a anunțat decizia guvernului polon de a părăsi Tratatul privind interzicerea minelor antipersonal din 1997, cunoscut și sub numele de Convenția de la Ottawa, care le interzice semnatarilor păstrarea sau utilizarea minelor antipersonal, potrivit Sky News.

Minele, care sunt amplasate în sol și explodează, ucigând civili, pot rezista ani întregi și este cunoscut faptul că au provocat suferință la scară largă în rândul civililor din fostele zone de conflict, incluzând Cambodgia, Angola și Bosnia Herțegovina.

Polonia, care a ratificat tratatul în 2012, și a distrus complet rezerva națională de mine antipersonal în 2016, s-a retras din convenție și a precizat că va începe fabricarea acestui tip de armament.

„Aceste mine sunt unul dintre cele mai importante elemente ale structurii de apărare pe care o construim pe flancul estic al NATO, în Polonia, la granița cu Rusia în nord și cu Belarus în est”, a declarat Pawel Zalewski, vicepremier în cadrul Ministerului Apărării Naționale din Polonia.

Oficialul a precizat că Polonia are nevoie să se apere împotriva Rusiei, o țară care a avut „intenții foarte agresive vizavi de vecinii săi” și care nu a aderat niciodată la tratatul internațional de interzicere a minelor antipersonal.

Încă din 2022, de la începutul Invaziei Rusiei în Ucraina, țările vecine își reevaluează participarea la tratatul internațional.

Anul trecut, Varșovia s-a alăturat Finlandei, statelor baltice, Estonia, Letonia și Lituania, dar și Ucrainei, pentru a anunța că se va retrage din tratat.

Rusia este una dintre cele aproape 30 de state care nu au aderat la tratatul de la Ottawa, alături de SUA.