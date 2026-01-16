Polonia aprobă transferul în Ucraina a nouă avioane militare din era sovietică

Ministrul adjunct al Apărării din Polonia a precizat că așteaptă un răspuns din partea Ministerului Ucrainean al Apărării pentru ca discuțiile privind transferul să poată continua.

„Așteptăm un răspuns al Ministerului ucrainean al Apărării. Discuțiile sunt în desfășurare… acestea sunt în totalitate discuții tehnice”, a acesta în cadrul unui interviu acordat presei polone, citate de The Kyiv Independent.

Întrebat dacă Ucraina a acceptat oferta Poloniei, ministrul adjunct al Apărării din Polonia a indicat că Kievul pare deschis acestui transfer: „Cred că… ucrainenii au luat decizia de a accepta această ofertă. Desigur, există unele aspecte tehnice care trebuie clarificate, ca întotdeauna”, a adăugat Pawel Zalewski.

În decembrie 2025, un alt ministru adjunct al Apărării, Cezary Tomczyk, a precizat că șase, până la opt avioane militare din era sovietică, MiG-29, se apropie de sfârșitul duratei lor de viață operațională în cadrul forțelor aeriene polone și puteau fi transferate în Ucraina ca parte a unui posibil schimb de echipament militar.

În primăvara anului 2023, Polonia a confirmat transferul a 14 avioane militare MIG-29, devenind prima țară care a furnizat Kievului aeronave de război, la un an după ce Rusia a lansat invazia la scară largă în Ucraina.

Varșovia a devenit unul dintre cei mai puternici aliați ai Ucrainei în război, furnizând un amplu sprijin militar. Polonia este, de asemenea, un hub logistic-cheie pentru ajutorul militar provenit din Vest, care ajunge în Ucraina.