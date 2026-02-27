Polonia intenționează să blocheze accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani

Polonia pregătește o lege care să interzică accesul minorilor sub 15 ani la rețelele sociale și să oblige platformele să verifice vârsta utilizatorilor, a declarat ministrul Educației, Barbara Nowacka, într-un interviu pentru Bloomberg, publicat vineri.

Proiectul de lege urmează să fie prezentat vineri de Coaliția civică aflată la guvernare și prevede amenzi pentru platformele care permit accesul copiilor mai mici de 15 ani, scrie Reuters.

„Observăm o deteriorare a sănătății mentale a copiilor și tinerilor, observăm o scădere a competențelor lor intelectuale”, a spus Barbara Nowacka. Ea a menționat că nivelul sancțiunilor pe care companiile ar trebui să le achite este încă în discuție.

Legea ar putea intra în vigoare la începutul anului 2027, iar inițiativa Poloniei urmează modelul altor guverne europene, printre care Danemarca, Grecia, Franța, Spania și Marea Britanie.

Toate aceste state au analizat măsuri similare pentru protecția minorilor, din cauza numeroaselor preocupări legate de efectele negative sau dependența provocată de rețelele sociale.

Guvernul britanic a anunțat în ianuarie că ia în calcul restricții pentru protejarea copiilor online, în timp ce Australia a adoptat deja legi similare în decembrie 2025.

Barbara Nowacka a anunțat că inițiativa Poloniei ar putea intra în conflict cu mari companii americane de tehnologie, precum Meta și X, care s-au opus restricțiilor după implementarea lor în Australia.