Verificarea vârstei în App Store: pot fi ținuți copiii departe de rețelele sociale?

Entități precum Meta și Snap Inc. argumentează că părinții ar trebui să aibă posibilitatea de a autoriza sau interzice instalarea aplicațiilor de social media de către minori. De asemenea confirmarea vârstei ar urma să se realizeze la nivelul contului de utilizator din magazinul de aplicații, scrie Euronews.

La nivel mondial, piața este preponderent controlată de două platforme principale: Apple, prin App Store, și Google, prin Play Store.

Apple include funcționalitatea „Ask to Buy”, care informează părinții atunci când un copil încearcă să inițieze o descărcare de aplicație. Google, la rândul său, oferă aplicația Family Link, ce permite controlul asupra duratei de utilizare și filtrarea conținutului accesat.

Limitele controlului parental pe rețelele sociale

Specialiștii avertizează că instrumentele actuale de control parental oferă o supraveghere restrânsă. După ce o aplicație este instalată, opțiunile părinților de a monitoriza activitatea internă a platformei sunt semnificativ diminuate.

Mai mult, minorii pot evita cu ușurință restricțiile implementate, folosind tactici precum revenirea la setările de fabrică ale dispozitivului sau instalarea unui sistem de operare diferit. De asemenea folosirea unor magazine de aplicații terțe poate cu ușurință să faciliteze instalarea unei aplicații făra vreun filtru de restricție. În plus accesul la rețelele sociale de pe computere desktop rămâne o modalitate ușoara de eludare.

Specialiștii subliniază că eficacitatea oricărei măsuri de acest tip este condiționată de detaliile tehnice cruciale. În special de modalitatea de implementare a verificării vârstei. Metode precum scanarea facială generează îngrijorări serioase legate de confidențialitate și se pot dovedi vulnerabile la manipulare.

Capacitatea Europei de a impune astfel de reglementări

În Statele Unite, multiple state au promulgat sau analizează legislații care ar impune magazinelor de aplicații obligația de a verifica vârsta utilizatorilor sub 18 ani. Totuși, unele dintre aceste inițiative au fost deja contestate în justiție.

În Uniunea Europeană, legislația actuală nu permite o reglementare directă a magazinelor de aplicații. Cu toate acestea, actele legislative viitoare, precum legislația privind echitatea digitală și Digital Services Act, ar putea pune la dispoziție instrumente pentru a reduce pericolele online, fără a recurge la interdicții complete.

Interdicție versus responsabilitate

Organizațiile care militează pentru drepturile digitale afirmă că o simplă interdicție de acces pentru minori nu abordează cauzele profunde ale problemelor. De exemplu, concepția platformelor care favorizează dependența sau expunerea la conținut negativ.

Astfel, discuția se transformă, trecând de la dilema „Cum limităm accesul copiilor?” la întrebarea „Cum asigurăm un mediu online mai sigur pentru toți utilizatorii?”.

Specialiștii conchid că soluțiile tehnice aplicate singular nu pot înlocui o reglementare cuprinzătoare a întregului ecosistem digital.