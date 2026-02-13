Portugalia limitează accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale

Prin această hotărâre, Portugalia se alătură unui număr tot mai mare de state europene care implementează reglementări mai stricte privind accesul minorilor la serviciile online. Legea votată de legislatori impune o limită de vârstă de 16 ani pentru crearea și gestionarea autonomă a conturilor pe platforme populare precum Instagram, Facebook sau TikTok, mai scrie Euronews.

Conform noilor dispoziții, tinerii cu vârste între 13 și 16 ani vor avea nevoie de un consimțământ explicit și confirmat din partea părinților sau a reprezentanților legali pentru a-și crea și utiliza conturile. În schimb, persoanelor sub 13 ani le este interzisă complet crearea de conturi sau accesul la serviciile vizate de această legislație.

Până în prezent, legislația portugheză permitea minorilor de la 13 ani să-și dea consimțământul. Noul act normativ, însă, consolidează cerințele și introduce proceduri suplimentare de verificare a vârstei utilizatorilor.

Mecanisme de verificare și măsuri de protecție

Pentru categoria de vârstă 13-16 ani, înregistrarea unui cont va implica un sistem de identificare digitală. Acesta va fi posibil prin intermediul „Cheii Mobile Digitale” sau al unui instrument echivalent, menit să confirme vârsta fără a solicita alte informații personale sensibile.

Textul legislativ impune, de asemenea, platformelor să dezvolte funcționalități specifice dedicate utilizatorilor minori. Acestea au ca scop limitarea expunerii la:

materiale violente,

conținut cu caracter sexual explicit destinat adulților,

aplicații și jocuri cu mecanisme de dependență,

materiale vizuale sau video alterate digital (cum ar fi tehnologia deepfake).

Este important de menționat că aplicațiile de mesagerie, precum WhatsApp, des utilizate de părinți pentru a comunica cu copiii lor, nu fac parte din categoriile principale vizate de aceste noi restricții.

Supravegherea respectării acestei legislații va fi încredințată Autorității Naționale pentru Comunicații (Anacom) și Comisiei Naționale pentru Protecția Datelor (CNPD).

Reacții și controverse: aspecte de aplicare și libertăți personale

Pe parcursul sesiunilor de dezbatere din parlament, forțele politice din opoziție și-au exprimat îngrijorările cu privire la implementarea practică a acestor dispoziții. S-a mai discutat despre impactul asupra confidențialității datelor și la necesitatea colectării de informații personale pentru confirmarea vârstei. A mai fost analizat și aspectul ca tinerii să recurgă la rețele private virtuale (VPN-uri) pentru a ocoli noile reguli.

O serie de legislatori au considerat proiectul de lege ca fiind exagerat. Deputata Madalena Cordeira, de exemplu, a caracterizat actul legislativ ca fiind „o inițiativă care urmărește să îngrădească libertățile”. Ea a mai adresat și acuzații de autoritarism majorității parlamentare.

O tendință europeană în plină expansiune

Hotărârea adoptată de Portugalia se integrează într-un curent european tot mai pregnant. În Franța, de pildă, a fost deja promulgată o lege care restricționează accesul la rețelele sociale pentru persoanele sub 15 ani, în timp ce Danemarca elaborează o propunere legislativă asemănătoare, ce vizează interzicerea accesului minorilor sub 15 ani și ar putea fi aplicabilă până la jumătatea anului 2026.

Italia examinează, de asemenea, un proiect de lege ce vizează restricții pentru utilizatorii sub 15 ani. Spania de asemenea analizează o potențială interdicție pentru cei sub 16 ani. De asemenea, țări precum Slovenia, Grecia și Germania se află în proces de pregătire a unor inițiative legislative similare.

Având în vedere îngrijorările crescânde legate de sănătatea psihică a generației tinere și de influența conținutului digital, administrațiile europene depun eforturi pentru a echilibra nevoia de protejare a minorilor cu asigurarea respectării drepturilor și libertăților digitale.