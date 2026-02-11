Sondaj: Aproape jumătate dintre europeni ar susține interzicerea platformei X în UE dacă încalcă în continuare legea

Studiul YouGov, care a inclus respondenți din Germania, Franța, Spania, Italia și Polonia, subliniază o insatisfacție tot mai mare în rândul publicului față de conformarea platformei X cu standardele digitale europene. O proporție semnificativă, variind între 60% și 78% în fiecare dintre țările chestionate, este de părere că Uniunea Europeană ar trebui să implementeze acțiuni mai stricte dacă platforma nu remediază neregulile identificate de Comisie în cursul anului precedent, mai scrie Euronews.

Dintre acești susținători ai intervenției, o majoritate covârșitoare – situată între 62% și 73% – consideră că X ar trebui interzisă dacă refuză să se alinieze cerințelor. Per total, aproape jumătate dintre participanții la sondaj, respectiv 47%, și-au exprimat sprijinul pentru o posibilă interdicție.

Sancțiune de 120 de milioane de euro

La data de 5 decembrie 2025, Comisia Europeană a impus o sancțiune financiară de 120 de milioane de euro platformei X. Această amendă a fost aplicată în conformitate cu prevederile Actului privind Serviciile Digitale (DSA), ca urmare a nerespectării de către platformă a cerințelor de transparență. Investigația s-a concentrat în mod particular pe sistemul de „bifă albastră”. Acesta, deși inițial oferea o confirmare gratuită a autenticității conturilor, este acum accesibil contra cost.

Organismul european a evaluat că această modificare ar putea induce în eroare utilizatorii în privința veridicității profilurilor. În plus, au fost identificate lacune în respectarea reglementărilor referitoare la transparența publicitară, aspect ce ar putea favoriza apariția unor fraude financiare. X dispune de un termen de 90 de zile pentru a transmite un răspuns la constatările preliminare.

Intensificarea verificărilor și anchetele curente

Atât platforma X, cât și asistentul său de inteligență artificială, Grok, au fost în atenția publică și sub un control riguros în ultimele luni. S-au adus acuzații că ar contribui la răspândirea de conținut periculos, incluzând imagini deepfake și materiale ilicite. Un incident recent a implicat o percheziție efectuată de procurorii francezi la sediul X din Paris, parte a unei investigații legate de distribuția de conținut abuziv la adresa minorilor.

Conform sondajului YouGov, o majoritate covârșitoare de 70% dintre respondenți ar sprijini impunerea unor măsuri adiționale. Acestea sunt susținute în cazul în care X nu va reacționa corespunzător la sancțiunea emisă de Comisie. Preferințele se împart astfel: între 17% și 28% ar agrea aplicarea de noi penalități financiare; 23%–29% ar pleda pentru o interdicție completă a platformei; iar segmentul cel mai numeros, cuprinzând între 40% și 52% dintre cei care susțin intervenția, favorizează o combinație de amenzi și interzicere.

Interdicția: o măsură radicală

Chiar dacă sondajul relevă un sprijin public considerabil, instituirea unei interdicții pentru o platformă de anvergură precum X ar constitui o acțiune de o severitate deosebită în cadrul legislativ al Uniunii Europene. Comisia Europeană, la rândul său, nu a semnalat până acum că ar lua în considerare o astfel de inițiativă. Cu toate acestea, discuțiile referitoare la reglementarea platformelor de social media capătă o amploare tot mai mare. Numeroase națiuni europene explorează deja posibilitatea implementării unor restricții de acces pentru minori. Australia a implementat recent unele dintre cele mai riguroase prevederi la nivel mondial privind limitarea accesului persoanelor sub 16 ani la aceste platforme.

Astfel, situația platformei X ar putea servi drept un etalon semnificativ, demonstrând modalitatea prin care Uniunea Europeană intenționează să aplice noile sale reglementări digitale și să își consolideze poziția de autoritate în fața giganților tehnologici.