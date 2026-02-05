Starbase vrea propria poliție: Cum funcționează orașul SpaceX al lui Elon Musk

Starbase este o localitate atipică, apărută în jurul facilităților SpaceX din Boca Chica, locul unde Elon Musk testează prototipurile rachetei Starship. Populația este mică, numărând doar câteva sute de locuitori, majoritatea fiind angajați ai companiei și familiile acestora, arată Euronews.

Din cauza izolării zonei – cel mai apropiat oraș, Brownsville, aflându-se la aproape o oră distanță – și a prezenței unor echipamente tehnologice de mare valoare, a apărut discuția despre necesitatea unei structuri de ordine publică locale.

Decizia administrației locale

Comisia din Starbase a aprobat recent înființarea unui departament de poliție municipal. Această inițiativă trebuie însă validată de Texas Commission on Law Enforcement, autoritatea statală care acreditează forțele de ordine.

Dacă proiectul va primi aprobarea, noul departament va fi condus de un șef de poliție numit de administrație și va include aproximativ opt ofițeri. Conform estimărilor, structura ar putea deveni operațională în câteva luni.

Administrația orașului justifică decizia prin nevoia de securitate. Facilitățile SpaceX conțin echipamente sensibile, infrastructură experimentală și zone restricționate, esențiale pentru operațiunile companiei.

„Avem aici active extrem de importante, iar protejarea lor este crucială”, a declarat pentru presa americană Kent Myers, administratorul orașului. Potrivit acestuia, o poliție locală ar permite intervenții mai rapide și un control mai bun al riscurilor. Pentru organizare, Starbase a colaborat și cu o firmă privată de consultanță în securitate.

De ce nu a funcționat colaborarea cu autoritățile locale

În trecut, Starbase a încercat să asigure ordinea printr-un contract cu biroul șerifului din Cameron County. Acordul, în valoare de 3,5 milioane de dolari pe cinci ani, includea patrule regulate și acces la sistemul de detenție al județului.

Totuși, contractul a fost reziliat, în principal din cauza problemelor legate de protecția personalului și de statutul juridic al colaborării. După eșuarea acestui aranjament, administrația a revenit la ideea unei structuri proprii.

Starbase are deja un departament de pompieri voluntari, format din angajați SpaceX, care se ocupă și de inspecții și autorizații. Înființarea poliției locale ar completa astfel un model de administrare aproape complet autonom.

Pentru unii observatori, această evoluție ridică întrebări privind granița dintre interesul public și cel corporatist. Pentru alții, este o soluție pragmatică într-un oraș construit în jurul unui proiect tehnologic de importanță strategică. Astfel, Starbase devine nu doar un experiment spațial, ci și unul administrativ, într-o Americă unde orașele-companie rămân o raritate.