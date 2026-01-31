Prima pagină » Știrile zilei » În viitor nu vor mai exista azile de bătrâni: Musk spune că roboții săi AI „vor fi incredibili pentru îngrijirea persoanelor în vârstă”

Dacă există ceva care îl caracterizează pe Elon Musk, este faptul că mereu privește spre viitor, iar companiile sale sunt mereu în fruntea noilor revoluții tehnologice.
În viitor nu vor mai exista azile de bătrâni: Musk spune că roboții săi AI „vor fi incredibili pentru îngrijirea persoanelor în vârstă”
Sursa foto: Harun Ozalp / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Mădălina Dinu
31 ian. 2026, 13:14, Life-Inedit

Nu surprinde, așadar, că în timpul intervenției sale la Forumul Economic Mondial de la Davos, magnatul a vorbit despre o soluție viitoare axată pe robotică, inteligență artificială și îngrijirea persoanelor în vârstă. Populația îmbătrânește, iar Musk afirmă că „nu există suficiente persoane care să aibă grijă de bătrânii noștri”.

Îngrijirea acestora a devenit o sarcină complicată și costisitoare, deoarece soluțiile existente, precum căminele de bătrâni sau îngrijitorii personali, sunt scumpe. De aceea, Musk crede că în viitor soluția va fi reprezentată de roboți precum Optimus, un robot umanoide cu inteligență artificială, capabil să îngrijească persoanele în funcție de nevoile lor.

„Dacă ai avea un robot care să poată proteja și îngriji persoanele în vârstă, ar fi ceva grozav, ceva ce toată lumea și-ar dori”, spunea Musk. „Cred că în curând vom avea asta”. Magnatul vede un viitor foarte promițător într-o lume în care, după cum afirmă el, este posibil să existe mai mulți roboți decât oameni, într-o situație de „abundență enormă”, cum a mai menționat de mai multe ori.

Roboții Optimus sunt concepuți astfel încât să poată realiza toate activitățile pe care le fac oamenii, datorită corpului lor asemănător cu cel uman, având chiar și degete pentru sarcini mai tehnice. Combinat cu inteligența artificială, aceștia sunt cât se poate de asemănători cu oamenii și se pot adapta nevoilor și stării fiecărei persoane pentru a oferi cea mai bună asistență.

Acești roboți se pot adapta fiecărui individ și îl pot ajuta cu activitățile necesare, limitându-se la nevoile fiecărui moment. De asemenea, așa cum s-a demonstrat deja, pot fi o companie bună pentru persoanele singure, oferind un plus acestei posibile soluții pentru îngrijirea bătrânilor.

