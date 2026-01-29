Paralizat de la gât în jos, controlează computerul cu gândul prin cipul lui Musk. „Se simte magic”

Sebastian Gomez-Pena este voluntar în primul test din Marea Britanie al dispozitivului dezvoltat de compania Neuralink. „Este o schimbare uriașă în viața ta, când brusc nu mai poți mișca niciun membru”, a spus el, titrează Sky News.

„Acest tip de tehnologie îți oferă o nouă speranță”.

Seb tocmai terminase primul semestru la facultatea de medicină când un accident l-a lăsat paralizat de la gât în jos. El este una dintre cele șapte persoane cărora li s-a implantat cipul în cadrul studiului din Marea Britanie.

Studiul este conceput pentru a evalua siguranța și fiabilitatea dispozitivului. Cipul Neuralink este conectat la 1.024 de electrozi implantați în creierul său.

Dispozitivul a fost montat în cadrul unei operații de cinci ore la University College London Hospital (UCLH). Au fost implicați chirurgi britanici și ingineri de la Neuralink.

Robot chirurgical pentru implanturi de precizie

Dispozitivul în sine a fost implantat de robotul R1 al Neuralink. A fost dezvoltat pentru a insera electrozii microscopici în țesutul cerebral fragil.

Electrozii au fost introduși la aproximativ 4 mm în suprafața creierului lui Seb. Țintesc regiunea care controlează mișcările mâinilor.

Semnalele nervoase sunt transmise prin fire de aproximativ 10 ori mai subțiri decât un fir de păr uman către cip. Cipul este montat într-o gaură circulară în craniu lui Seb.

Inteligența artificială învață să interpreteze gândurile

Datele de pe cip sunt transferate fără fir către un computer. Software-ul AI „învață” să interpreteze semnalele. Traduce instrucțiunile lui Seb către mâinile sale, care au fost amputate în urma accidentului, în mișcarea cursorului de pe laptop sau telefon.

„Toți cei care se află în situația mea încearcă să miște o parte a corpului pentru a vedea dacă există vreo formă de recuperare”, a spus el.

„Dar acum, când mă gândesc să-mi mișc mâna, este grozav să văd că se întâmplă ceva. Doar te gândești la asta și se întâmplă”.

Cursorul lui Seb zboară pe ecranul laptopului, răsfoind paginile unei lucrări de cercetare pe care o studiază pentru examenele de la facultatea de medicină. El evidențiază textul, deschide și închide ferestrele la fel de repede sau mai repede decât cineva care folosește un mouse sau un touchpad.

„Nivelul de control este uimitor”

Harith Akram, neurochirurg la UCLH și investigator principal al studiului din Marea Britanie, este impresionat. „Este uimitor – puteți vedea nivelul de control pe care îl are”, a declarat el pentru Sky News.

Este încă devreme. Neuralink a avut nevoie de aproape 20 de ani pentru a dezvolta tehnologia cipurilor și electrozilor, robotul chirurgical și instrumentele de inteligență artificială.

Primul dispozitiv a fost implantat unui voluntar american în urmă cu doi ani. Acum, 21 de persoane din SUA, Canada, Marea Britanie și Emiratele Arabe Unite au unul.

Toți suferă de paralizie severă, fie din cauza leziunilor la coloana vertebrală, a accidentelor vasculare cerebrale, fie a afecțiunilor neurodegenerative, cum ar fi SLA.

Rezultate preliminare promițătoare

Rezultatele studiilor nu au fost încă publicate în reviste științifice evaluate de colegi sau prezentate autorităților de reglementare. Neuralink a acceptat să ofere acces la studiu, dar a refuzat să fie intervievat.

Cu toate acestea, în opinia lui Akram, rezultatele preliminare sunt promițătoare. „Această tehnologie va schimba radical situația pacienților cu dizabilități neurologice severe”, a spus el.

„Acești pacienți au foarte puține posibilități de a-și îmbunătăți independența”.

Utilizatori care tastează cu gândul și se hrănesc singuri

Neuralink afirmă că misiunea sa este de a „reda autonomia celor cu nevoi medicale nesatisfăcute și de a debloca noi dimensiuni ale potențialului uman”.

Unii utilizatori au stăpânit deja tehnologia suficient pentru a tasta pe o tastatură virtuală „gândindu-se” la apăsarea tastelor cu degetele. Alții au folosit dispozitivul pentru a se hrăni cu ajutorul unui braț robotic.

Pe lângă acest studiu care vizează zonele creierului care controlează mișcarea, un alt studiu vizează regiunile creierului implicate în vorbire. Speranța este că vorbirea poate fi restabilită la persoanele care și-au pierdut capacitatea în urma unui accident vascular cerebral sau a altor leziuni cerebrale.

Planuri de inversare a orbirii

Compania are planuri de a cerceta inversarea orbirii prin trimiterea de date de la camere, prin intermediul cipului, către centrele de procesare a vederii din creier.

Accesarea altor zone ale creierului implică implantarea de electrozi mai adânc în creier în mod sigur și fiabil. Este o provocare pe care compania recunoaște că nu a depășit-o încă.

Musk: utilizatorii ar putea „locui” în roboți Optimus

Elon Musk, controversatul fondator al Neuralink, are mari speranțe pentru această tehnologie. La un eveniment organizat anul trecut, el a lansat ideea ca utilizatorii să își conecteze dispozitivul la un robot Optimus fabricat de Tesla.

„Ar trebui să poți avea controlul complet al corpului și senzori de la un robot Optimus. Practic, ai putea locui într-un robot Optimus”, a spus Musk. „Nu este vorba doar de mână. Este vorba de întregul corp. Ar fi destul de mișto. Viitorul va fi ciudat. Dar destul de mișto”.

Întrebări despre siguranță și confidențialitate

Nu există nicio îndoială cu privire la potențialul acestei tehnologii pentru persoanele cu paralizie severă sau sindromul „locked-in”. Poate, într-o zi, chiar pentru cei nevăzători.

Dar tehnologia ridică și întrebări importante despre siguranța și confidențialitatea viitorilor utilizatori. Acestea rămân însă departe.

Neuralink va trebui să efectueze teste mai ample pentru a demonstra că dispozitivele sunt sigure și fiabile pe termen lung. Doar după aceea vor putea fi autorizate pentru utilizare pe scară largă.

Spre deosebire de alte proiecte inginerești ale lui Elon Musk, acesta depinde de voluntari curajoși și hotărâți, precum Seb, pentru a fi realizat.