Prima pagină » Știri externe » Starmer refuză cererea lui Trump de a trimite nave de război în Strâmtoarea Ormuz, în timp ce criza energetică se adâncește

Starmer refuză cererea lui Trump de a trimite nave de război în Strâmtoarea Ormuz, în timp ce criza energetică se adâncește

Premierul britanic Keir Starmer refuză, deocamdată, să trimită nave de război pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, în pofida apelului lansat de președintele american Donald Trump către aliați pentru o intervenție comună menită să evite agravarea crizei economice generate de blocajul petrolier.
Starmer refuză cererea lui Trump de a trimite nave de război în Strâmtoarea Ormuz, în timp ce criza energetică se adâncește
Sursă foto: Hepta
Gabriel Negreanu
16 mart. 2026, 02:37, Știri externe

Guvernul de la Londra analizează în schimb opțiunea trimiterii unor drone de vânătoare de mine, însă nu este pregătit să desfășoare fregate sau alte nave militare britanice în zonă. Decizia vine în contextul în care Iranul a avertizat că orice stat care se alătură unei misiuni împotriva sa în strâmtoare va fi considerat parte a conflictului.

Ministrul britanic al Energiei, Ed Miliband, a declarat că Executivul „analizează intens” variantele disponibile pentru redeschiderea rutei maritime, esențială pentru transporturile globale de petrol. El a evitat însă să ofere o garanție fermă privind implicarea militară directă a Regatului Unit.

Reținerea Londrei este împărtășită și de alte state aliate ale Washingtonului. Franța, Germania și Coreea de Sud au semnalat, la rândul lor, că nu sunt dispuse să răspundă imediat cererii formulate de Donald Trump privind trimiterea de nave în Golf. Parisul a transmis clar că postura sa va rămâne una „defensivă și protectoare”, iar Berlinul s-a arătat sceptic față de extinderea misiunii navale europene Aspides în Strâmtoarea Ormuz.

Tensiunile au crescut puternic după ce Iranul a blocat ieșirea petrolului prin strâmtoare, iar loviturile americane asupra insulei Kharg, principalul centru petrolier iranian, au amplificat riscul unei crize energetice globale. Prețul petrolului a urcat peste noapte la 106 dolari barilul, iar analiștii avertizează că Brent Crude ar putea ajunge la 110 dolari la deschiderea piețelor luni.

Refuzul Londrei de a trimite nave de război riscă să adâncească tensiunile dintre Starmer și Trump. Relația dintre cei doi s-a deteriorat deja după ce liderul de la Casa Albă l-a criticat pe premierul britanic pentru că nu a susținut atacurile inițiale ale SUA. Potrivit unor oficiali americani, Donald Trump intenționează să anunțe în această săptămână o coaliție de state dispuse să escorteze nave prin Strâmtoarea Ormuz.

Citește și

Recomandarea video

Sondaj G4Media: Ce măsuri ar trebui să ia Guvernul în privința creșterii prețurilor la carburanți?
G4Media
Zodia care riscă să ajungă la spital în primăvara acestui an, potrivit experților în astrologie: „Vor fi cheltuieli legate de sănătate”
Gandul
Amantlâc! Bogdan Stancu s-a cuplat cu o celebră prezentatoare TV, deși e căsătorit. Avem imaginile incendiare
Cancan
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport
„Visul chinezesc” se destramă pentru Generația Z: tinerii își pierd încrederea în joburi, locuințe și viitor. Ce este fenomenul „viața de șobolan”
Libertatea
Salată de post cu năut și tofu, rețeta simplă recomandată de măicuțele de la Mănăstirea Nera
CSID
Un jurnalist britanic a găsit ceva neașteptat pe bancheta unei mașini abandonate: „Nu ai fost mulțumit și vrei mai mult?”
Promotor