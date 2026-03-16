Starmer refuză cererea lui Trump de a trimite nave de război în Strâmtoarea Ormuz, în timp ce criza energetică se adâncește

Guvernul de la Londra analizează în schimb opțiunea trimiterii unor drone de vânătoare de mine, însă nu este pregătit să desfășoare fregate sau alte nave militare britanice în zonă. Decizia vine în contextul în care Iranul a avertizat că orice stat care se alătură unei misiuni împotriva sa în strâmtoare va fi considerat parte a conflictului.

Ministrul britanic al Energiei, Ed Miliband, a declarat că Executivul „analizează intens” variantele disponibile pentru redeschiderea rutei maritime, esențială pentru transporturile globale de petrol. El a evitat însă să ofere o garanție fermă privind implicarea militară directă a Regatului Unit.

Reținerea Londrei este împărtășită și de alte state aliate ale Washingtonului. Franța, Germania și Coreea de Sud au semnalat, la rândul lor, că nu sunt dispuse să răspundă imediat cererii formulate de Donald Trump privind trimiterea de nave în Golf. Parisul a transmis clar că postura sa va rămâne una „defensivă și protectoare”, iar Berlinul s-a arătat sceptic față de extinderea misiunii navale europene Aspides în Strâmtoarea Ormuz.

Tensiunile au crescut puternic după ce Iranul a blocat ieșirea petrolului prin strâmtoare, iar loviturile americane asupra insulei Kharg, principalul centru petrolier iranian, au amplificat riscul unei crize energetice globale. Prețul petrolului a urcat peste noapte la 106 dolari barilul, iar analiștii avertizează că Brent Crude ar putea ajunge la 110 dolari la deschiderea piețelor luni.

Refuzul Londrei de a trimite nave de război riscă să adâncească tensiunile dintre Starmer și Trump. Relația dintre cei doi s-a deteriorat deja după ce liderul de la Casa Albă l-a criticat pe premierul britanic pentru că nu a susținut atacurile inițiale ale SUA. Potrivit unor oficiali americani, Donald Trump intenționează să anunțe în această săptămână o coaliție de state dispuse să escorteze nave prin Strâmtoarea Ormuz.