Copiii își desenează mustăți pe față pentru a păcăli verificările de vârstă online

Raportul, intitulat „Legea privind siguranța online: Sunt copiii mai în siguranță online?”, a chestionat 1.270 de copii cu vârste cuprinse între 9 și 16 ani și părinții acestora, din Regatul Unit, pentru a vedea dacă legislația națională privind siguranța online oferă o protecție semnificativă copiilor, potrivit Euronews.

O treime din copii au ocolit verificările de vârstă

O treime dintre copii spun că au ocolit verificările de vârstă online în ultimele două luni, desenându-și mustăți false pe față pentru a păcăli software-ul de recunoaștere facială.

O mamă le-a spus cercetătorilor că și-a surprins fiul folosind un creion de sprâncene, pentru a-și desena o mustață pe față, ca să treacă de verificarea vârstei faciale a unei platforme. A funcționat. S-a confirmat că avea 15 ani, când, în realitate, avea doar 12 ani.

Studiul a descoperit că 46% dintre copii consideră că verificările de vârstă sunt ușor de ocolit, în timp ce doar 17% spun că sunt dificile, potrivit aceleiași surse.

Metodele folosite pentru accesarea aplicațiilor

Printre metodele de infiltrare descrise de copii s-au numărat introducerea unei date de naștere false, utilizarea identității altcuiva, trimiterea de videoclipuri cu fețele altor persoane și utilizarea de personaje din jocuri video pentru a păcăli instrumentele de recunoaștere facială.

Copiii mai mari au fost mai încrezători în a ocoli verificările, 52% dintre cei cu vârsta de 13 ani și peste afirmând că verificarea vârstei este ușor de evitat, comparativ cu 41% dintre cei cu vârsta de 12 ani și sub.

Raportul a mai constatat că puțin peste un sfert dintre părinți – 26% – le-au permis copilului lor să ocolească verificările de vârstă, 17% dintre aceștia ajutându-i activ să facă acest lucru. Părinții au declarat că au făcut acest lucru atunci când au simțit încredere că respectivul conținut este potrivit pentru copilul lor.

Ce prevede legea

Legea privind siguranța online din Regatul Unit a intrat în vigoare în iulie 2025, impunând platformelor de socializare, site-urilor de jocuri și altor servicii să implementeze măsuri de siguranță adecvate vârstei.

Există semne că legislația are un anumit efect. Aproximativ 68% dintre părinți și copii raportează că au observat noi măsuri de siguranță pe platformele utilizate de copii, inclusiv instrumente îmbunătățite de raportare, avertismente privind conținutul și restricții privind funcții precum transmisiunea în direct.

Cu toate acestea, aproape jumătate dintre copii (49%) au declarat că au suferit vătămări online în ultima lună, inclusiv vizionarea de conținut violent (12%), conținut care promovează tipuri de corp nerealiste (11%) și conținut rasist, homofob sau sexist (10%) – toate acestea ar trebui interzise în temeiul Codurilor de siguranță a copiilor din Lege.

Recomandăril pentru siguranța copiilor în online

Raportul recomandă ca siguranța copiilor să fie integrată în platformele online încă de la început, mai degrabă decât să fie adăugată ca răspuns la vătămări, ca accesul să fie determinat de nivelul de risc prezentat de o platformă și ca accesul „să fie adaptat la stadiul lor de dezvoltare, mai degrabă decât la o abordare universală”, conform aceleiași surse.

De asemenea, subliniază rolul pe care îl joacă părinții în siguranța copiilor și că aceștia ar trebui să primească „îndrumări cu privire la modul de configurare a controalelor parentale, prin explicații clare și accesibile despre modul în care funcționează algoritmii și influențează ceea ce copiii văd online”.