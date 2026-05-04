Netanyahu negociază un acord de recunoaștere a vinovăției în procesul de corupție

Inițiativa vine în urma demersului lansat de Isaac Herzog, care a solicitat deschiderea unui dialog oficial între acuzare și apărare.

Potrivit informațiilor publicate de agențiile internaționale, discuțiile ar putea avea loc înainte ca președintele să ia o decizie privind cererea de grațiere depusă de premier în noiembrie anul trecut. Netanyahu este judecat în trei dosare penale, fiind acuzat de fraudă, abuz de încredere și luare de mită.

Pe 28 aprilie, președintele Isaac Herzog a cerut oficial inițierea negocierilor, în contextul în care premierul israelian solicitase anterior grațierea. Această procedură este însă condiționată, în mod tradițional, de asumarea responsabilității, ceea ce face ca un eventual acord de recunoaștere a vinovăției să fie esențial.

Cazul a generat tensiuni majore în societatea israeliană, scena politică fiind profund divizată. Opoziția respinge ideea unei grațieri fără recunoașterea faptelor, în timp ce membri ai guvernului susțin închiderea cazului, invocând nevoia de stabilitate într-un context regional marcat de conflicte.

Amânări repetate ale audierilor

Între timp, Netanyahu și-a anulat audierea programată în instanță, invocând agenda încărcată de întâlniri oficiale. Potrivit postului Channel 12, aceasta nu este o situație singulară, amânările devenind frecvente în ultimele luni.

Premierul este obligat să depună mărturie de trei ori pe săptămână, însă a invocat în mod repetat motive de securitate sau probleme de sănătate pentru a solicita reprogramări. Aceste întârzieri au atras critici atât din partea opoziției, cât și a opiniei publice.

Netanyahu este vizat de trei dosare majore: „1000”, „2000” și „4000”. Primele două implică acuzații de fraudă și abuz de încredere, în timp ce dosarul „4000” este considerat cel mai grav.

Acesta din urmă se referă la presupuse favoruri acordate omului de afaceri Shaul Elovich, fostul controlor al companiei Bezeq și al site-ului Walla News. În schimb, Netanyahu ar fi beneficiat de o acoperire media favorabilă, în perioada în care deținea funcția de ministru al comunicațiilor.