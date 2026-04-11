Netanyahu cere din nou amânarea audierii din procesul său de corupție

Potrivit unui document depus vineri de avocatul său la Tribunalul Districtual din Ierusalim, citat de Times of Israel, Benjamin Netanyahu, primul prim-ministru în funcție din Israel inculpat într-un dosar penal, a invocat motive de securitate, precum și evoluțiile recente din regiune.

Israelul a ridicat starea de urgență

În urma armistițiului anunțat miercuri, Israelul a ridicat starea de urgență instituită pe durata războiului cu Iranul. Aceasta a permis reluarea activității normale a sistemului judiciar, inclusiv repunerea pe rol a procesului de corupție al lui Netanyahu, programat să fie reluat duminică.

Amânare de cel puțin două săptămâni

Apărarea lui Netanyahu a transmis că era pregătită să continue audierea unui martor al acuzării, însă premierul nu poate depune mărturie în acest moment. O scrisoare sigilată care conține detalii clasificate privind motivele invocate a fost transmisă instanței, au precizat avocații săi.

„Din motive clasificate de securitate și diplomatice, legate de evenimentele dramatice care au avut loc în statul Israel și în întregul Orient Mijlociu în ultima perioadă, prim-ministrul nu va putea depune mărturie în cadrul procedurii timp de cel puțin următoarele două săptămâni”, se arată în documentul depus la instanță.

Instanța urmează să analizeze solicitarea după ce procurorii statului israelian, care reprezintă acuzarea în dosar, își vor prezenta punctul de vedere.

Șase ani de proces

Procesul, început în 2020, a fost amânat în mod repetat de-a lungul timpului, în principal din cauza atribuțiilor oficiale ale premierului, fără a avea o dată clară de finalizare.

Netanyahu este judecat pentru acuzații de fraudă, luare de mită și abuz de încredere, formulate de procurorul general al Israelului în 2019, în urma unor anchete derulate de poliția israeliană pe parcursul mai multor ani, pe care premierul le-a respins constant.

Procesul prim-ministrului israelian ar putea duce la condamnarea sa la închisoare. Între timp, presiunile politice asupra lui Netanyahu cresc: Israelul se pregătește de alegeri în octombrie, iar sondajele indică o posibilă înfrângere a coaliției sale.

Presiuni pentru grațiere

În timp ce procesul său continuă să fie amânat în mod repetat, președintele Isaac Herzog analizează cererea de grațiere depusă de premier la finalul lui noiembrie 2025. Potrivit relatărilor presei internaționale, asupra sa există presiuni politice interne și apeluri din partea unor aliați internaționali, inclusiv președintele SUA, Donald Trump. „Ar trebui să i-o acorde”, a declarat Donald Trump, citat de Reuters.