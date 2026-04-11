Aproape 400 de persoane condamnate în Nigeria pentru legături cu militanți islamiști

Condamnații au primit pedepse de la cinci ani la închisoare pe viață, după ce au fost legați de Boko Haram sau de o grupare rivală desprinsă din gruparea islamică, Provincia Africa de Vest (Iswap), potrivit BBC.

Procesele au avut loc într-un moment în care guvernul se află sub o presiune intensă pentru a reduce insecuritatea crescândă în cel mai populat stat din Africa. Forțele de securitate se luptă cu multiple grupări armate, de la islamiști militanți la separatiști și bande de răpire în schimbul răscumpărării.

Grupările umanitare susțin că Boko Haram a lansat o insurgență în nord-estul țării în 2009, ucigând zeci de mii de oameni și strămutând peste două milioane de persoane.

Miercuri, SUA și-a îndemnat cetățenii să reconsidere călătoriile în țară din cauza deteriorării situației de securitate.

Peste 500 de suspecți au fost judecați la Înalta Curte Federală din capitala Abuja, sub acuzația de participare la atacuri sau de sprijinire a militanților prin finanțare, furnizare de arme sau acordare de sprijin logistic.

Vineri, judecătorii au condamnat 386 dintre aceștia, doi au fost achitați, opt au fost exonerați de răspundere, iar cazurile a 112 suspecți au fost amânate, au declarat oficialii.