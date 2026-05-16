Trump anunță că un lider al grupării Statul Islamic a fost ucis într-o misiune comună a SUA și Nigeriei

Trump a anunțat operațiunea comună din cea mai populată țară din Africa printr-o postare pe rețelele de socializare.

El a spus că Abu Bakr al-Mainuki era al doilea la comanda grupării Statul Islamic la nivel global și „credea că se poate ascunde în Africa, dar nu știa că aveam surse care ne țineau la curent cu ceea ce făcea”.

Figură cheie în organizarea SI

Al-Mainuki era considerat figura-cheie în organizarea și finanțarea SI și plănuia atacuri împotriva Statelor Unite și a intereselor acestora, potrivit unui oficial care a vorbit sub protecția anonimatului.

Născut în provincia Borno din Nigeria în 1982, al-Mainuki a preluat conducerea filialei SI din Africa de Vest după ce fostul lider al grupului din regiune, Mamman Nur, a fost ucis în 2018, potrivit Counter Extremism Project, care urmărește grupurile militante.

Al-Mainuki avea baza în zona Sahel, a declarat grupul de monitorizare, și se crede că a luptat în Libia când SI era activ în această țară nord-africană cu mai bine de un deceniu în urmă. El a fost sancționat de SUA în 2023.

Trupe americane în Africa

În decembrie, Trump a ordonat forțelor americane să lanseze atacuri împotriva grupării Statul Islamic din Nigeria.

Nigeria se confruntă cu mai multe grupări armate, printre care cel puțin două afiliate la Statul Islamic, pe fondul unei crize de securitate complexe.

În februarie, Statele Unite au trimis trupe în această țară din Africa de Vest pentru a oferi consultanță armatei locale, iar în martie au desfășurat acolo și drone, după ce Trump a afirmat că creștinii sunt vizați în contextul crizei de securitate din Nigeria.

Operațiunea de vineri seara a fost cel mai recent exemplu dintr-o serie de misiuni secrete în străinătate pe care Trump le-a anunțat în acest an, începând cu uimitorul raid nocturn din ianuarie pentru capturarea și îndepărtarea liderului de atunci al Venezuelei, Nicolás Maduro, și transportarea lui în SUA, urmat, aproape două luni mai târziu, de lansarea atacurilor care au declanșat războiul cu Iranul.