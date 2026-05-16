Prima pagină » Știri externe » Trump anunță că un lider al grupării Statul Islamic a fost ucis într-o misiune comună a SUA și Nigeriei

Trump anunță că un lider al grupării Statul Islamic a fost ucis într-o misiune comună a SUA și Nigeriei

Președintele Donald Trump a anunțat că forțele americane și nigeriene au ucis un lider al grupării Statul Islamic în Nigeria, în cadrul unei misiuni desfășurate vineri, transmite AP.
Trump anunță că un lider al grupării Statul Islamic a fost ucis într-o misiune comună a SUA și Nigeriei
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
16 mai 2026, 08:58, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Trump a anunțat operațiunea comună din cea mai populată țară din Africa printr-o postare pe rețelele de socializare.

El a spus că Abu Bakr al-Mainuki era al doilea la comanda grupării Statul Islamic la nivel global și „credea că se poate ascunde în Africa, dar nu știa că aveam surse care ne țineau la curent cu ceea ce făcea”.

Figură cheie în organizarea SI

Al-Mainuki era considerat figura-cheie în organizarea și finanțarea SI și plănuia atacuri împotriva Statelor Unite și a intereselor acestora, potrivit unui oficial care a vorbit sub protecția anonimatului.

Născut în provincia Borno din Nigeria în 1982, al-Mainuki a preluat conducerea filialei SI din Africa de Vest după ce fostul lider al grupului din regiune, Mamman Nur, a fost ucis în 2018, potrivit Counter Extremism Project, care urmărește grupurile militante.

Al-Mainuki avea baza în zona Sahel, a declarat grupul de monitorizare, și se crede că a luptat în Libia când SI era activ în această țară nord-africană cu mai bine de un deceniu în urmă. El a fost sancționat de SUA în 2023.

Trupe americane în Africa

În decembrie, Trump a ordonat forțelor americane să lanseze atacuri împotriva grupării Statul Islamic din Nigeria.

Nigeria se confruntă cu mai multe grupări armate, printre care cel puțin două afiliate la Statul Islamic, pe fondul unei crize de securitate complexe.

În februarie, Statele Unite au trimis trupe în această țară din Africa de Vest pentru a oferi consultanță armatei locale, iar în martie au desfășurat acolo și drone, după ce Trump a afirmat că creștinii sunt vizați în contextul crizei de securitate din Nigeria.

Operațiunea de vineri seara a fost cel mai recent exemplu dintr-o serie de misiuni secrete în străinătate pe care Trump le-a anunțat în acest an, începând cu uimitorul raid nocturn din ianuarie pentru capturarea și îndepărtarea liderului de atunci al Venezuelei, Nicolás Maduro, și transportarea lui în SUA, urmat, aproape două luni mai târziu, de lansarea atacurilor care au declanșat războiul cu Iranul.

Recomandarea video

Alianță PSD-AUR-PNL la Senat: au votat în Comisia Juridică o lege pentru intimidarea ONG-urilor, după model Viktor Orban
G4Media
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.ro
Cum a ajuns „Regele farselor” să lucreze la STB. Ce funcție ocupă „Jugaru Shukaru” la instituția de la Primăria Capitalei, după ce ani de zile a fost vedetă la ProTV
Gandul
Cabral Ibacka, relație secretă cu un model Playboy cu origini africane
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Dr. Adrian Marinescu, despre cazul de Hantavirus din România: „E o isterie! Virusul e banal, nu are nicio legătură cu ce s-a întâmplat pe vapor și nu este de import”
Libertatea
Bombă în showbiz! Vedeta de la Neatza care e însărcinată pentru prima dată! Medicii i-au spus că NU are nicio șansă să facă copii. Și-a etalat burtica de gravidă
CSID
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre proiect
Promotor
VIDEO | Gigantul rachetelor MBDA caută în România parteneri pentru a produce aici o dronă de tip Shahed: „Este tipic ceva ce ar putea fi fabricat aici. Și suntem dispuși să o facem”
Economedia