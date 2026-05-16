Vânătoare de lupi în Spania: ecologiștii contestă decretul care permite împușcarea animalelor

Diverse grupuri ecologiste, precum grupul Fondo Lobo sau Alianza Verde, au depus contestații la propunerea de decret elaborată de Guvernul asturian pentru a adapta Planul de Gestionare a Lupului (care ar permite continuarea controalelor populaționale ale speciei) la hotărârea Tribunalului Suprem, care autorizează vânătoarea acestuia atunci când este singura soluție pentru a evita daunele aduse animalelor domestice, scrie EFE VERDE.

Alianza Verde, care s-a adresat Guvernului Principatului pentru a-și exprima profunda nemulțumire față de politica sa anti-științifică, care nu face decât să alimenteze ura față de lup și pentru a-i cere să oprească vânătorile, arată în contestațiile sale că Directiva Habitate a Uniunii Europene permite gestionarea speciei doar dacă aceasta se află într-o stare de conservare favorabilă.

Starea lupului iberic în Spania, nefavorabilă

Potrivit acestui colectiv, realitatea științifică arată că nu este cazul lupului iberic, întrucât raportul pe șase ani 2013-2018, ultimul aprobat oficial, clasifică starea lupului în Spania ca fiind nefavorabilă-inadecvată în toate regiunile, iar recensământul național din 2024 indică existența a 333 de haite.

În hotărârea pronunțată în luna februarie, Tribunalul Suprem autorizează vânătoarea de lupi „doar atunci când constituie singura soluție pentru a evita daunele aduse animalelor domestice” și subliniază că măsurile de gestionare care includ uciderea exemplarelor „trebuie să fie supuse unor condiții stricte”.

Guvernul asturian (n.r. regiunea Asturias) a anunțat deja că noul decret va include, în noua sa redactare, criteriile stabilite de Tribunalul Suprem privind modul în care trebuie realizate controalele populaționale și cine trebuie să le efectueze, pentru a oferi suport juridic planului de gestionare a speciei.

Astfel, odată ce va fi cunoscută situația speciei în Asturias, pe baza datelor din 2025, care vor fi transmise comitetului consultativ al lupului, și având deja suportul juridic oferit de noul decret, Principatul va elabora un nou program de control al populației pentru perioada 2026-2027.

Executivul regional, care estimează că va aproba decretul înainte de sfârșitul acestui semestru, pentru a oferi acoperire juridică noilor partide de vânătoare de lupi, a detectat „o creștere semnificativă” a numărului de haite, astfel încât, în lipsa unor măsuri, anumite activități zootehnice ar deveni „nesustenabile”.