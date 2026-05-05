Somonul, pe cale de dispariție. Spania ar urma să interzică pescuitul acestei specii

SIBIC, principalul organism științific în domeniul peștilor din Spania, se alătură astfel solicitării oficiale de clasificare făcută de organizația de mediu Saxifraga, la care Guvernul a răspuns solicitând comitetului științific care consiliază executivul central și comunitățile autonome în materie de faună și floră să elaboreze un raport privind starea de conservare și dacă este necesară protecția acestei specii, potrivit EFE.

Solicitarea vine în contextul în care în Asturias, regiunea istoric cea mai importantă pentru pescuitul somonului, au trecut mai mult de două săptămâni de la deschiderea sezonului de pescuit, pe 18 aprilie, fără să fi fost capturat vreun exemplar.

În Cantabria, sezonul s-a deschis la 1 mai și, până acum, nu a fost prins celebrul „campanu” (numele dat primului somon pescuit în fiecare sezon în Asturias și Cantabria, care este scos la licitație pentru mii de euro).

În fața declinului populației, celelalte comunități cu tradiție în pescuitul somonului din Spania, Galicia, Navarra și Țara Bascilor, au decis deja să interzică pescuitul.

Criteriul UICN de evaluare al somonului

În octombrie 2025, o echipă de cercetători și administratori din diferite comunități autonome a finalizat, cu sprijinul SIBIC, chestionarul oficial de evaluare a somonului atlantic (salmo salar) în Spania, folosind criteriile și categoriile Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (UICN), reper mondial în evaluarea speciilor și cunoscută pentru „listele roșii”.

Pentru SIBIC, rezultatul este clar: populațiile din Spania îndeplinesc criteriul A2 pentru categoria „În Pericol Critic”, cu un declin de peste 80 % în ultimii 10 ani (2015-2024), pe baza datelor directe privind întoarcerea adulților în cinci bazine monitorizate: Lérez și Ulla, în Galicia, și Urumea, Oria și Bidasoa, împărțite între Navarra și Gipuzkoa.

Declinul mediu estimat, folosind funcții de descreștere exponențială, a fost de 82,1 %, cu valori individuale între 61,7 % și 94,8 %. În plus, peste 56 % din habitatul istoric al somonului nu mai este accesibil din cauza barierelor fluviale, potrivit evaluării UICN, ale cărei rezultate au fost făcute publice luni.

De asemenea, în Asturias, în 2025 au fost înregistrați doar 130 de somoni capturați, față de peste 3.000 la începutul anilor 2000, iar specia a dispărut deja din râuri precum Umia (Pontevedra), Navia (Asturias) și Deba (Gipuzkoa), potrivit aceleiași surse.

În râul Bidasoa, monitorizarea prin radiotelemetrie a arătat că, din 94 de exemplare care au început migrația spre mare după reproducere, doar 5 (5,1 %) au ajuns efectiv în ocean. 24,2 % dintre decese au fost atribuite intrării în canale de derivare ale centralelor hidroelectrice. De asemenea, s-a observat că, în funcție de temperatura apei, aproximativ 50 % dintre somonii care migrează primăvara nu supraviețuiesc temperaturilor ridicate din perioada de vară.

Un tezaur unic

„Știința și-a făcut partea. Acum este rândul instituțiilor să acționeze cu aceeași determinare”, au transmis reprezentanții SIBIC, subliniind că evaluarea s-a bazat exclusiv pe date generate în Spania și este independentă de evaluarea globală a speciei.

Totuși, aceștia au subliniat că situația populațiilor iberice este mult mai gravă decât la nivel global: în timp ce specia este clasificată la nivel mondial ca NT (aproape amenințată), evaluarea din Spania o încadrează la CR (în pericol critic).

În acest context, experții au amintit că populațiile de somon din Spania și Portugalia reprezintă limita sudică de distribuție a speciei în Europa, ceea ce le transformă într-un „tezaur biogeografic unic”, cu adaptări locale imposibil de recuperat în cazul dispariției, și le face deosebit de vulnerabile la schimbările climatice.

În plus, statutul de țară de frontieră conferă Spaniei „o responsabilitate specială în conservarea globală a speciei”, au adăugat specialiștii, reamintind că somonul se naște în râu, migrează în mare pentru a se dezvolta, apoi revine în râul de origine pentru a se reproduce și a muri.

Eliminarea barierelor și monitorizare

Pentru a evita dispariția speciei în această țară, se cere clasificarea ei ca specie în pericol de dispariție, o moratorie imediată asupra pescuitului recreativ de somon și încetarea completă a capturării adulților reproducători și a repopulărilor.

De asemenea, se solicită elaborarea unor programe prioritare pentru eliminarea barierelor fluviale care nu mai sunt utilizate și îmbunătățirea întreținerii și permeabilității celor existente, precum și un sistem de monitorizare riguros, independent, armonizat și standardizat în toate bazinele hidrografice.

Somonul atlantic este prezent în aproximativ 2.500 de râuri de la latitudinea de 40°N spre nord, de o parte și de alta a Atlanticului de Nord, de la Groenlanda, Islanda și Marea Albă până la râul Limia din Portugalia (în Europa) și până în Connecticut (în America de Nord).

În Spania, prezența istorică a speciei acoperea 53 de bazine hidrografice independente, număr care, la începutul secolului XXI, s-a redus la 32. Astfel, aria sa de distribuție a scăzut de la 24.400 de kilometri pătrați la 14.500, ceea ce înseamnă o reducere de 40 %, care ajunge la 56 % dacă se ia în calcul fragmentarea râurilor din cauza barierelor fluviale, precum barajele sau stăvilarele.

Cauze multiple ale declinului

Populațiile de somon atlantic din întreaga arie de distribuție au înregistrat un declin dramatic și constant începând cu aproximativ 1980. Cauzele sunt multiple și acționează în mod combinat:

• Supraexploatarea în zonele marine de hrănire.

• Fragmentarea râurilor prin baraje, stăvilare și infrastructuri hidroelectrice.

• Pescuitul recreativ. În Spania, aproximativ 25 % dintre adulții care revin sunt capturați.

• Mortalitatea în canalele de derivare ale centralelor hidroelectrice.

• Încălzirea și poluarea apelor: încălzirea este deosebit de critică la limita sudică a distribuției, unde temperaturile ridicate și debitele reduse creează blocaje cu mortalitate ridicată.

• Repopulările cu material de origine non-locală, care au afectat integritatea genetică a populațiilor spaniole și au slăbit adaptările locale.

Cum este monitorizat

Monitorizarea abundenței somonului atlantic în Spania se bazează pe două tipuri de indicatori: înregistrările capturilor din pescuitul recreativ și datele de monitorizare directă a revenirii adulților în anumite bazine.

Pescuitul comercial de somon a fost interzis în Spania în anii 40, moment în care pescuitul recreativ a rămas singura formă de exploatare permisă.

Din 1949, se ține o evidență riguroasă a tuturor capturilor în râurile cu activitate pescărească intensă.

Pentru evaluările UICN, este necesară estimarea duratei unei generații pentru a cuantifica tendințele populaționale. În cazul somonului atlantic din Spania, s-a utilizat o durată de generație de 3 ani, cu o perioadă de referință de 10 ani pentru evaluare (mai lungă decât trei generații), corespunzătoare intervalului 2015–2024.

Un raport anterior, bazat pe înregistrările capturilor din 17 bazine hidrografice din nordul Spaniei în perioada 1949–2023, a indicat un declin mediu de 87 % față de perioada de referință 1949–1981.