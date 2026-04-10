Mark Rutte i-a zis „tătic” lui Donald Trump la întâlnirea de la Casa Albă / „O să trăiesc cu asta pentru tot restul vieții?”

O gafă de proporții a secretarului general al NATO, Mark Rutte, s-a viralizat pe internet, după ce acesta l-a denumit pe președintele Donald Trump „daddy” (tătic), în timpul întâlnirii dintre cei doi, din această săptămână.

Pe rețelele de socializare, în special pe X, întâlnirea dintre cei doi a fost ridiculizată la maximum – cei mai mulți utilizatori ai rețelei X l-au acuzat pe Rutte de obediență și de lipsă de verticalitate în relația cu președintele american.

Q: Do you still consider Trump ‘daddy’ after yesterday? Mark Rutte: Well, on the ‘daddy’ issue—this is really a language problem. In Dutch, you would say that the translation of ‘your father’ is ‘daddy.’ And I said, well, yes—sometimes a ‘daddy’ has to be angry. So I was not… pic.twitter.com/wkqVBozgZH — Clash Report (@clashreport) April 9, 2026

Ce a pus gaz pe foc a fost și apelativul „daddy” pe care Mark Rutte i l-a adresat lui Donald Trump.

„Trebuie să trăiesc cu asta pentru tot restul vieții mele?”

La conferința de presă ce a urmat întâlnirii celor doi, o întrebare a ieșit în evidență:

„Îl mai considerați pe Trump tătic după ce s-a întâmplat ieri?”, a întrebat o jurnalistă.

„Ei bine, în privința chestiunii cu „tăticul” – asta e cu adevărat o problem de limbaj. În olandeză, ai spune „tătic” în loc de „tatăl său”.

Și am spus „ei bine, da, uneori daddy (tăticul) se mai și supără, deci nu îl numeam pe el tăticul meu.

Desigur, cuvântul „tătic” are o altă conotație și acum trebuie să trăiesc cu asta – oare asta înseamnă pentru tot restul vieții mele? Dar îmi asum și președintele la fel. El a făcut un film atât de amuzant! De asta îmi place atât de mult de el!”, a spus Rutte.