Mark Rutte se întâlnește cu Donald Trump la Washington, pe fondul amenințărilor SUA de a părăsi NATO

Mark Rutte urmează să se întâlnească miercuri cu Donald Trump la Casa Albă, alături de secretarul de stat Marco Rubio și de secretarul apărării Pete Hegseth. În timpul vizitei, șeful NATO va avea discuții și cu membri ai Congresului american și va susține un discurs la Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute, arată Euronews. Vizita are loc într-un context geopolitic complicat, marcat de tensiunile din Orientul Mijlociu și de nemulțumirile Washingtonului față de poziția unor aliați europeni în conflictul cu Iranul.

Nemulțumiri ale Washingtonului față de aliații europeni

Administrația Trump a criticat mai multe state NATO pentru refuzul de a sprijini campania militară a Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului. La fel și pentru decizia de a nu permite folosirea spațiului lor aerian de către avioane americane implicate în operațiuni. Această poziție a provocat iritarea președintelui american. El a pus sub semnul întrebării utilitatea alianței și a sugerat că Statele Unite ar putea reconsidera rolul lor în NATO. Trump a susținut în repetate rânduri că SUA suportă o parte disproporționată din costurile securității europene și a criticat aliații pentru lipsa de implicare în momentele de criză.

Misiunea lui Rutte: menținerea SUA în NATO

Analiștii spun că Mark Rutte are o misiune dificilă: să calmeze tensiunile dintre Washington și aliații europeni și să evite o ruptură în interiorul alianței. Fostul ambasador american la NATO, Kurt Volker, a declarat că mesajele venite din Europa împotriva campaniei militare a SUA și Israelului în Iran au contribuit la deteriorarea relațiilor. Potrivit lui Volker, Trump ar putea încerca să transfere responsabilitatea pentru eventualele dificultăți ale conflictului către aliații care nu au sprijinit Washingtonul.

Alți experți consideră însă că statele europene au dreptul de a refuza participarea sau sprijinul logistic pentru operațiuni militare. Patrick Bury, fost analist NATO și lector în studii de securitate la University of Bath, a subliniat că aliații pot decide în mod legitim să își închidă spațiul aerian pentru astfel de misiuni. În opinia sa, rolul lui Rutte este să reprezinte interesele alianței în ansamblu și să găsească un echilibru între pozițiile diferite ale statelor membre.

Stilul diplomatic al lui Rutte, criticat de unii aliați

Rutte, care a fost prim-ministru al Olandei între 2010 și 2023, a fost criticat anterior pentru tonul conciliant față de Donald Trump. Unii comentatori europeni au considerat că abordarea sa este prea indulgentă. Analiștii spun însă că această strategie ar putea fi necesară pentru a menține dialogul cu Washingtonul și pentru a evita o escaladare a tensiunilor într-un moment în care stabilitatea NATO este pusă la încercare.