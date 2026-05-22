Tulsi Gabbard a demisionat din funcția de director al serviciilor secrete naționale ale SUA

Tulsi Gabbard a demisonat din funcția de director al serviciilor secrete naționale ale SUA și spune că se retrage din cauza diagnosticului de cancer osos al soțului ei.
Sursa foto: captură X
Laura Buciu
22 mai 2026, 21:13, Știri externe
Directorul Serviciului Național de Informații al SUA, Tulsi Gababrd, și-a anunțat vineri demisia din administrația președintelui Donald Trump, invocând diagnosticul de cancer al soțului ei.

„Din păcate, trebuie să-mi prezint demisia, începând cu 30 iunie 2026”, a declarat Gabbard într-un mesaj postat pe platforma de socializare americană X. „Soțul meu, Abraham, a fost recent diagnosticat cu o formă extrem de rară de cancer osos”.

„Sunt profund recunoscătoare pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o și pentru oportunitatea de a conduce Biroul Directorului Serviciului Național de Informații în ultimul an și jumătate”, a spus ea, adresându-se lui Trump în scrisoare, care a confirmat mișcarea într-o postare aproape simultană pe propria sa platformă, Truth Social.

Reacția lui Trump / Cine o înlocuiește pe Tulsi Gabbard

„Din păcate, după ce a făcut o treabă excelentă, Tulsi Gabbard va părăsi administrația pe 30 iunie”, a spus Trump, citat de Anadolu. El a adăugat că directorul adjunct principal al Serviciului Național de Informații, Aaron Lukas, va ocupa locul lui Gabbard într-un rol interimar.

Decizia fusese relatată anterior în mass-media americană.

Agenția de știri Axios a declarat că decizia ei nu are legătură cu vreo controversă sau îngrijorare legată de performanța sa.

