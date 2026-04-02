Donald Trump a demis-o pe Pam Bondi din funcția de procuror general al Statelor Unite

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a revocat-o din funcția de procuror general pe Pam Bondi. Aceasta va fi înlocuită de temporar de Todd Blanche care a îndeplinit funcția de procuror general adjunct.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
02 apr. 2026, 20:22, Știri externe

Pam Bondi a fost înlăturată din funcția de procuror general și a fost înlocuită de Todd Blanche, anunță președintele Trump. 

„Pam Bondi este o mare patriotă americană și o prietenă loială, care a servit cu fidelitate ca procuror general în ultimul an. Pam a făcut o treabă extraordinară supraveghind o represiune masivă a criminalității în toată țara noastră, crimele scăzând la cel mai scăzut nivel din 1900. O iubim pe Pam și va trece la un nou post important și foarte necesar în sectorul privat, care va fi anunțat în viitorul apropiat, iar procurorul nostru general adjunct, o minte juridică foarte talentată și respectată, Todd Blanche, va prelua funcția de procuror general interimar”, a transmis Trump printr-o postare pe Truth Social.

Decizia a fost luată de președintele Donald Trump după mai multe zile de discuții cu apropiații săi, potrivit surselor CNN

Miercuri, liderul de la Casa Albă a avut o discuție directă cu Bondi prin care i-a transmis că nu va mai rămâne mult timp în funcție. Conversația dintre cei doi a fost descrisă drept una „dură”. 

Decizia vine pe fondul nemulțumirilor președintelui față de activitatea acesteia. Trump ar fi criticat în special modul în care Bondi a gestionat dosarele Jeffrey Epstein, dar și faptul că Bondi nu a investigat sau nu a pus sub acuzare un număr suficient de mare de adversari politici.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Friptura de miel ți se „topește în gură”, dacă adaugi un ingredient simplu. Carnea devine fragedă și suculentă
Gandul
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Cum se trăiește gratis în ambasadele abandonate de România din Africa: MAE plătește utilități și pază pentru persoane care ocupă abuziv clădirile de zeci de ani fără să achite chirie
Libertatea
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CSID
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor