Donald Trump a demis-o pe Pam Bondi din funcția de procuror general al Statelor Unite

Pam Bondi a fost înlăturată din funcția de procuror general și a fost înlocuită de Todd Blanche, anunță președintele Trump.

„Pam Bondi este o mare patriotă americană și o prietenă loială, care a servit cu fidelitate ca procuror general în ultimul an. Pam a făcut o treabă extraordinară supraveghind o represiune masivă a criminalității în toată țara noastră, crimele scăzând la cel mai scăzut nivel din 1900. O iubim pe Pam și va trece la un nou post important și foarte necesar în sectorul privat, care va fi anunțat în viitorul apropiat, iar procurorul nostru general adjunct, o minte juridică foarte talentată și respectată, Todd Blanche, va prelua funcția de procuror general interimar”, a transmis Trump printr-o postare pe Truth Social.

Decizia a fost luată de președintele Donald Trump după mai multe zile de discuții cu apropiații săi, potrivit surselor CNN.

Miercuri, liderul de la Casa Albă a avut o discuție directă cu Bondi prin care i-a transmis că nu va mai rămâne mult timp în funcție. Conversația dintre cei doi a fost descrisă drept una „dură”.

Decizia vine pe fondul nemulțumirilor președintelui față de activitatea acesteia. Trump ar fi criticat în special modul în care Bondi a gestionat dosarele Jeffrey Epstein, dar și faptul că Bondi nu a investigat sau nu a pus sub acuzare un număr suficient de mare de adversari politici.