Trump a discutat despre demiterea procurorului general Pam Bondi

Frustrat de reacțiile negative și de furia din rândul membrilor săi față de modul în care administrația a gestionat dosarele lui Jeffrey Epstein, Trump a întrebat oamenii despre înlocuirea lui Bondi, care se confruntă cu o depoziție la sfârșitul acestei luni pe Dealul Capitoliului, legată de ancheta Congresului privind defunctul traficant de sex, au declarat sursele. De asemenea, el a fost indignat că aceasta nu i-a investigat suficient pe adversarii săi politici, relatează CNN.

Nu este clar dacă președintele s-a hotărât, au declarat sursele pentru CNN. Bondi a fost alături de Trump miercuri, în alaiul său de mașini, în timp ce acesta a participat la dezbaterile Curții Supreme privind dreptul la cetățenie prin naștere și a ascultat personal declarațiile sale despre războiul din Iran în acea seară. Trump și-a exprimat încrederea în ea într-o declarație pentru CNN.

„Procurorul general Pam Bondi este o persoană minunată și face o treabă bună”, a declarat președintele.

Solicitat să comenteze, Departamentul de Justiție a făcut referire la declarația Casei Albe. O sursă familiarizată cu situația a declarat că Trump și Bondi au vorbit în repetate rânduri în ultimele zile și că discuțiile au decurs „ca de obicei”.

Bondi înlocuită cu Zeldin

Ideea de a o înlocui pe Bondi cu Zeldin a apărut inițial în ianuarie, apoi s-a diminuat pe măsură ce relatările despre Epstein au ieșit din ciclul de știri, au declarat surse. Unii oficiali de rang înalt din cadrul Departamentului de Justiție au crezut că bătaia de cap de un an legată de dosarele Epstein a trecut în sfârșit, a declarat o sursă. Dar vestea că Trump dorea să-l înlocuiască pe Bondi cu Zeldin a început să circule din nou luni.

Zeldin nu este văzut ca o alegere finală pentru a o înlocui pe Bondi dacă va fi demisă. Trump a menționat și alți candidați, dar Zeldin a fost cel mai des menționat, a declarat o persoană pentru CNN.

Avocat și veteran, Zeldin a reprezentat primul district congresional al statului New York înainte de a prelua rolul său în cadrul EPA. După ce a pierdut cursa pentru funcția de guvernator al statului New York în 2022 în fața lui Kathy Hochul, Zeldin a rămas apropiat de Trump, apărând în mod regulat la Mar-A-Lago pe tot parcursul campaniei sale din 2024.