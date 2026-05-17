Prima pagină » Știri externe » Croația e în stare de șoc / Un livrator de pizza de 19 ani a fost ucis cu 10 gloanțe chiar de clientul său / Monstrul e dat în căutare în toată țara

Un mic oraș din Croația, cu doar 6.000 de locuitori, e în stare de șoc după ce un tânăr livrator de doar 19 ani a fost ucis cu zece gloanțe de monstrul care i-a comandat mâncarea. Suspectul băgase groaza în comunitate de mai mulți ani. Spunea că avea de gând să ucidă pe toată lumea și avea chiar și o listă.
serbiantimes.info
Luiza Moldovan
18 mai 2026, 02:48, Știri externe
Poliția croată a declanșat duminică o amplă operațiune de căutare în orașul Drnis, din sudul țării, după ce un tânăr de 19 ani care livra pizza a fost ucis sâmbătă noapte chiar de cel care îi comandase mâncarea, potrivit serbiantimes.info.

Suspectul, Kristijan Aleksić, un bărbat de 50 de ani cu antecedente penale pentru crimă, se află în continuare în libertate și este considerat „probabil înarmat”.

Ar fi putut să trăiască

Crima a avut loc în fața casei lui Aleksić după miezul nopții.

Tânărul a fost ucis cu o armă artizanală, potrivit constatărilor inițiale ale anchetei, însă o variantă neoficială, înaintată de publicația citată, încearcă să acrediteze ideea că, de fapt, Aleksić l-ar fi împușcat pe tânăr cu 10 gloanțe.

Tulburător este și faptul că, la ora la care s-a înregistrat comanda, după miezul nopții, șeful tânărului se oferise să facă el livrarea, însă tânărul, împreună cu un coleg, a spus că vor onora ei comanda.

Poliția a fost alertată de colegul tânărului, care a reușit să fugă.

Echipaje impresionante de poliție și întreaga comunitate sunt pe urmele criminalului

Un număr mare de ofițeri de poliție, inclusiv unități speciale, au fost dislocați în zonă, sprijiniți de elicoptere, drone și câini de căutare.

„Din păcate, încă nu am reușit să găsim făptașul, dar mobilizăm absolut toate resursele de care dispunem”, a declarat șeful poliției croate, Nikola Milina, într-o conferință de presă ținută la Drnis. Acesta a confirmat că suspectul fusese condamnat anterior la 15 ani de închisoare pentru crimă.

Criminalul semănase groaza în comunitate de mai mulți ani

Orașul Drnis, cu aproximativ 6.000 de locuitori, situat la circa 350 de kilometri sud de Zagreb, trăiește un adevărat șoc.

Această comunitate liniștită trăia de mulți ani cu groaza în sân din cauza lui Aleksić, despre care spuneau că obișnuia să spună că „va ucide tot orașul”, ba chiar că avea o listă de persoane pe care plănuia să le ucidă.

Un localnic a spus că fratele lui Aleksić l-a descris ca fiind „întruchiparea răului”.

„Acesta este un șoc imens pentru orașul nostru, de obicei un loc liniștit. Nu înțelegem cum a putut avea loc o crimă atât de oribilă aici”, a declarat primarul Tomislav Dzelalija.

Locuitorii au fost îndemnați să rămână în case și să fie vigilenți, iar școlile și creșele vor rămâne închise luni, până la prinderea lui Aleksić, a cărui fotografie a fost distribuită pe toate canalele.

