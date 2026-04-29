Nicușor Dan participă astăzi la Forumul de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări

Președintele Nicușor Dan participă miercuri la Forumul de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări, unde se va discută despre investiții și cooperare economică în regiune.
Nițu Maria
29 apr. 2026, 07:36, Politic

Președintele României, Nicușor Dan, participă miercuri, de la ora 10:00 (ora României) la sesiunea specială a Forumului de Afaceri din cadrul Inițiativei celor Trei Mări, eveniment organizat în Dubrovnik, unde are loc summitul regional.

Potrivit Administrației Prezidențiale, șeful statului va lua parte la Panelul Liderilor, alături de reprezentanți ai mediului de afaceri și financiar din Europa, dar și din SUA, Japonia, Coreea de Sud și Canada.

La forum sunt prezente și instituții financiare internaționale importante, precum Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Interamericană de Dezvoltare, U.S. International Development Finance Corporation, Japan Bank for International Cooperation și Japan External Trade Organization.

Evenimentul este considerat o platformă importantă pentru atragerea investițiilor, în special în sectorul energetic. Forumul reunește peste 1.200 de participanți din 45 de țări, reprezentând 174 de instituții și peste 700 de companii și organizații financiare.

Administrația Prezidențială a declarat că prezența numeroasă a firmelor românești arată că există un interes crescut pentru proiectele regionale.

Inițiativa celor Trei Mări este o platformă politică la nivel prezidențial care reunește state membre ale Uniunii Europene situate între Marea Adriatică, Marea Baltică și Marea Neagră, și are ca scop dezvoltarea infrastructurii și reducerea decalajelor economice prin investiții în energie, transport și digitalizare.

