Destinația preferată a românilor introduce restricții dure la alcool

Croația a modificat Legea comerțului și a dat autorităților locale puteri extinse. Municipalitățile pot acum restricționa vânzările de alcool în intervalul 20:00–06:00. Condiția este ca zona să fie afectată de zgomot excesiv, dezordine sau tulburări nocturne, scrie Express.

Ce se interzice și ce rămâne permis

Barurile, restaurantele și localurile cu licență nu sunt vizate de restricții. Măsurile se aplică magazinelor, supermarketurilor și serviciilor de livrare de alcool la domiciliu. Split este printre primele orașe care și-au exprimat sprijinul pentru noile reguli.

Locuitorii din marile destinații turistice s-au plâns ani la rând de comportamentul turiștilor în stare de ebrietate. Autoritățile spun că schimbările vor îmbunătăți ordinea publică. În același timp, calitatea vieții comunităților locale va fi protejată.

Reguli mai stricte pentru minori

Legea introduce și obligații suplimentare pentru comercianți. Orice persoană care pare a avea sub 18 ani trebuie să prezinte act de identitate. Regula se aplică inclusiv la casele de marcat self-service.

Magazinele online de alcool au și ele responsabilități noi. Verificarea vârstei se face acum prin sistemul național de identitate digitală e-Građani. Achiziția nu poate fi finalizată fără această confirmare.

Context: Croația, record de turiști

În 2025, Croația a primit peste 21,8 milioane de turiști. Aceștia au generat un număr record de 110 milioane de nopți de cazare. Față de 2024, sosirile au crescut cu 2%.

Țara rămâne una dintre cele mai căutate destinații de vacanță din Europa. Coasta adriatică atrage în fiecare vară milioane de vizitatori. Noile măsuri sunt răspunsul autorităților la presiunea tot mai mare asupra comunităților locale.