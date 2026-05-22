Mit demolat. Generația Z rescrie cultura alcoolului și a petrecerilor în vara 2026

Timp de câțiva ani, Generația Z a fost asociată cu mișcarea „sober curious” – acea tendință de a alege mocktailuri, de a evita petrecerile cu alcool și de a face din sobrietate un stil de viață. Datele din acest an complică serios această imagine, conform nypost.com.

Un sondaj pe 2.000 de americani cu vârsta de peste 21 de ani arată că 89% din Generația Z intenționează să consume alcool la evenimentele sociale din această vară. Procentul este mai mare decât în cazul milenialilor și al Generației X (ambele cu 87%), dar și peste baby boomers (81%).

Cu alte cuvinte, generația care a popularizat sobrietatea cool este acum cea mai dispusă să ridice paharul.

Nu mai puțin – ci mai inteligent

Răsturnarea de situație vine cu o nuanță esențială. Aceiași tineri beau cel mai mult. Dar o fac exclusiv pe propriile condiții.

64% din Generația Z declară că au devenit mai conștienți în privința consumului de alcool – față de 49% dintre mileniali, 43% din Generația X și 39% dintre baby boomers. Moderația bate gustul și prețul. 35% o pun pe primul loc, față de 33% care menționează gustul.

Principalele motive pentru care tinerii aleg să bea moderat: bunăstarea emoțională (30%), preferința pentru calitate în locul cantității (28%) și somnul mai bun (28%).

Presiunea socială, depășită

Un alt mit cade odată cu acest sondaj. Consumul de alcool al Generației Z nu mai este condus de presiunea grupului. Doar 4% dintre cei chestionați au spus că obiceiurile celorlalți le vor influența propriul consum în această vară. Și 93% consideră că alegerile lor în privința alcoolului trebuie să fie complet autodeterminate.

„Moderația nu mai este văzută ca o regulă sau o restricție”, explică Julian Braithwaite, președinte al Alianței Internaționale pentru Consumul Responsabil de Alcool. „Pentru tinerii adulți, ea devine parte integrantă a modului în care iau decizii privind bunăstarea și controlul personal.”

Strategii concrete, nu intenții vagi

Generația Z nu se oprește la declarații. Sondajul arată că tinerii adoptă strategii practice: 52% intenționează să bea lent, 49% mănâncă înainte sau în timpul consumului, 41% au un plan de întoarcere acasă, iar 37% își stabilesc o limită personală înainte de a ieși.

Imaginea este a unei generații care a redefinit cultura petrecerii – nu prin absență, ci prin prezență conștientă.