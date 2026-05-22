Circulația feroviară în zona Fetești a fost complet paralizată vineri, după ce o persoană a găsit de cuviință să se arunce în fața trenului.
S-a aruncat în fața trenului / Patru trenuri de călători au fost blocate în zona Fetești
EDUARD VINATORU / MEDIAFAX FOTO
Luiza Moldovan
22 mai 2026, 15:08, Social
Circulația feroviară pe intervalul Fetești – ramificație Borcea a fost complet întreruptă vineri după ce o persoană s-a sinucis pe calea ferată, potrivit clubferoviar.ro.

Incidentul a afectat patru trenuri de călători, care au fost nevoite să staționeze până la venirea procurorilor, după cum impun procedurile legale.

Circulația a fost reluată

Potrivit CFR SA, persoana care s-a aruncat în fața trenului a fost lovită de un marfar care circula pe Firul I. Cum Firul II este închis permanent pentru lucrări, traficul în zonă a fost complet paralizat.

Circulația a fost reluată în jurul orei 12:25, potrivit publicației citate.

La fața locului au intervenit echipaje ale CFR în colaborare cu autoritățile relevante pentru context. „Personalul feroviar colaborează cu autoritățile competente și depune toate eforturile necesare pentru soluționarea situației și reluarea circulației în condiții normale și de siguranță”, a transmis compania.

Alte incidente similare în 2026

Un incident similar s-a petrecut pe 1 aprilie în zona Herăstrău – București, când un tren Interregio a înregistrat aproape trei ore întârziere, iar un tren spre Cluj-Napoca a fost reținut în Gara de Nord peste două ore.

