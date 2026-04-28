Radu Miruță: „Nu o să las trenurile noi să se bronzeze la soare”

„Nu o să las trenurile noi să se bronzeze la soare”, a declarat Radu Miruță marți la Euronews Romania, referindu-se la trenurile PESA aflate în triajul Gării Obor.

Ministrul spune că a cerut deja documente pentru a înțelege de ce aceste garnituri nu sunt introduse în circulație, în condițiile în care infrastructura feroviară are nevoie urgentă de modernizare.

„Pentru cetățeanul român plătitor de taxe este absurd să nu poți merge cu un tren nou care stă și nu parcurge niciun kilometru”, a spus ministrul.

În același timp, Miruță a criticat starea trenurilor aflate în circulație, subliniind contrastul cu garniturile noi nefolosite: „Avem pe calea ferată trenuri groaznice, cu banchete rupte, cu uși care nu se închid, murdare”, a spus ministrul.

Trenurile noi, blocate de birocrație

Potrivit lui Miruță, problema ar fi legată de obligații contractuale privind infrastructura de mentenanță.

„Înțeleg că ar fi trebuit să le facem niște hale de mentenanță, unde ei (n.r. producătorul trenurilor) să asigure prin contract mentenanța, doar că noi n-am făcut halele. Unii consideră că obligația este bifată pe hârtie, prin închiriere, nu prin construcție”, a explicat ministrul.

El a adăugat că trebuie clarificat dacă obligațiile au fost respectate, în condițiile în care acestea ar fi fost considerate îndeplinite „pe hârtie”.

Banii europeni, în pericol și la Transporturi

România poate pierde bani din programele europene din cauza întârzierilor la proiectele de infrastructură, susține ministrul.

„Provocarea pentru mine la Ministerul Transporturilor este să fac tot ce ține de mine pentru ca instituția să nu piardă banii și România să nu piardă banii”, a declarat Radu Miruță.

El a menționat că există blocaje și întârzieri pe mai multe tronsoane de autostradă și cale ferată, unele proiecte fiind în contestații sau în dificultate de implementare.

„Sunt riscuri pe A7 și A8, unele proiecte sunt în contestații și trebuie să vedem ce putem accelera astfel încât să tragem banii. Sunt probleme și pe calea ferată, pe tronsoanele Timișoara–Lugoj, Cluj–Napoca, Cluj–Oradea”, potrivit lui Miruță.