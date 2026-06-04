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Circulație feroviară blocată. Mai multe trenuri CFR Călători, afectate de o defecțiune la o locomotivă electrică

Circulația feroviară este blocată joi, pe intervalul Sânandrei – Băile Călacea, după ce o ramă electrică de călători a rămas imobilizată în linie curentă din cauza unei defecțiuni tehnice. Potrivit CFR SA, traficul este întrerupt temporar, iar mai multe trenuri CFR Călători înregistrează întârzieri.
Circulație feroviară blocată. Mai multe trenuri CFR Călători, afectate de o defecțiune la o locomotivă electrică
Gabriel Pecheanu
04 iun. 2026, 11:18, Social
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Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat că incidentul s-a produs la kilometrul feroviar 13+900, unde locomotiva unui tren de călători s-a defectat și a rămas blocată pe linie.

Întrucât pe sectorul Sânandrei – Băile Călacea circulația se desfășoară pe un singur fir, traficul feroviar a fost suspendat complet până la eliberarea liniei și retragerea garniturii defecte.

Trenurile afectate de blocajul feroviar

Potrivit informațiilor transmise de CFR SA, sunt afectate următoarele trenuri operate de CFR Călători:

  • Trenul IR 78;
  • Trenul IR 73;
  • Trenul R 3112;
  • Trenul R 16023.

Reprezentanții companiei avertizează că, în funcție de durata intervenției și de momentul reluării circulației, și alte trenuri de călători ar putea înregistra întârzieri sau modificări în program.

CFR: Se lucrează pentru reluarea circulației în condiții de siguranță

Personalul feroviar intervine la fața locului pentru remedierea situației și repunerea în circulație a trenului defect.

„Asigurăm publicul călător că personalul feroviar depune toate eforturile necesare pentru remedierea problemelor din zona afectată şi reluarea circulației feroviare în cel mai scurt timp posibil, în condiții normale şi de siguranţă”, a transmis CFR SA.

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