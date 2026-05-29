Un vagon al unui tren InterCity a deraiat în gara Suceava

Un vagon al trenul InterCity Suceava-București-Nord a deraiat vineri dimineața în gara Suceava.
Cosmin Pirv
29 mai 2026, 07:26, Social
Potrivit companiei CFR SA, incidentul a avut loc vineri dimineața, la ora 5.45, în stația Suceava, pe linia 1.

Deraierea primului vagon al trenului IC 552 Suceava-București Nord a avut loc în timpul operațiunilor de expediere a trenului.

Nu au fost înregistrate victime, iar circulația altor trenuri în gara Suceava nu este afectată pe celelalte linii.

Angajații de la calea ferată intervin pentru remedierea situației și reluarea condițiilor normale de exploatare pe linia afectată.

Incidentul va fi investigat de către organele de specialitate AGIFER.

