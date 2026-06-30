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Furtunile au dat peste cap traficul feroviar. Zeci de trenuri, afectate de avarii

Circulația feroviară este perturbată marți seară în mai multe zone din țară din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, care au provocat întreruperi ale alimentării cu energie electrică a liniei de contact și căderi de arbori pe calea ferată.
Furtunile au dat peste cap traficul feroviar. Zeci de trenuri, afectate de avarii
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
30 iun. 2026, 23:31, Social
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Potrivit CFR Călători, compania a pus la dispoziția administratorului infrastructurii feroviare, CFR SA, locomotive diesel pentru a limita efectele incidentelor și pentru a permite reluarea circulației după îndepărtarea arborilor și eliberarea căii ferate.

În zona Periș – Crivina, circulația rămâne perturbată, fiind afectate 16 trenuri de călători, dintre care 10 trenuri Interregio și șase trenuri Regio.

De asemenea, circulația este întreruptă pe Magistrala 800 București – Constanța, în zona Mircea Vodă, unde cinci trenuri de călători staționează pe traseu. Este vorba despre patru trenuri Interregio și un tren Regio.

Probleme sunt și pe Magistrala 100 București – Craiova, în zona Măldăieni, unde trei trenuri de călători sunt oprite în parcurs după ce pantografele unor trenuri de marfă au fost avariate.

Echiple intervin în toate zonele afectate pentru remedierea problemelor și reluarea circulației în condiții de siguranță.

Compania avertizează că trenurile de călători vor înregistra întârzieri din cauza incidentelor și a lucrărilor necesare pentru restabilirea traficului feroviar.

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