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Exclusiv: Calvar pentru sute de pasageri. Trenul spre Constanța, blocat în câmp fără aer condiționat / A plecat după 150 de minute întârziere

Un tren Inter City ce venea de la Brașov înspre Constanța a rămas blocat de peste două ore în câmp, lângă Lehliu Gară. Trenul a rămas și fără aer condiționat. Între timp, trenul a plecat după două ore și jumătate întârziere.
Exclusiv: Calvar pentru sute de pasageri. Trenul spre Constanța, blocat în câmp fără aer condiționat / A plecat după 150 de minute întârziere
Ioana Târziu
16 iul. 2026, 13:06, Social
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UPDATE: Trenul a plecat după 150 de minute întârziere

Trenul a plecat la ora 12.42 de lângă Lehliu Gară, în condițiile în care trebuia să ajungă la ora 11:20 în Constanța. A plecat după două ore și jumătate de întârziere.

Conform surselor MEDIAFAX, s-au aprins luminile în vagoane, iar aerul condiționat este din nou funcțional.

La ora 12:53, trenul a plecat din Legliu Gară, după o staționare de aproximativ cinci minute și își continuă ruta înspre Constanța.

Știre inițială:

Trenul Inter City 538, cu ruta Brașov-Constanța, a rămas de peste două ore în câmp, lângă Lehliu Gară, transmis surse MEDIAFAX.

Acesta trebuia să ajungă la ora 11:20 în Constanța.

Circulația feroviară în zonă a fost suspendată temporar

La ora 10:10, circulația feroviară pe firul I al secțiunii Lehliu – Sărulești, de pe Magistrala 800 București – Constanța, a fost suspendată temporar în urma unui incident produs la linia de contact, a transmis CFR mai devreme, în cursul zilei de joi.

Potrivit șefului de tren, problema la cablul de tensiune ar fi fost remediată, însă trenul încă nu a pornit, au precizat sursele MEDIAFAX.

Trenul a funcționat normal până la București

De asemenea, trenul ar fi funcționat în condiții normale până la București, cu aerul condiționat funcțional.

Pentru retragerea trenului IC 538 din zona în care s-a produs incidentul, CFR va utiliza o locomotivă diesel de ajutor, deoarece alimentarea cu energie electrică este întreruptă pe firul afectat.

În perioada intervenției, circulația trenurilor între Lehliu și Sărulești se desfășoară pe firul II, în condiții normale de siguranță, potrivit CFR SA. Compania precizează că echipele de specialitate depun toate eforturile pentru remedierea defecțiunii și redeschiderea firului I în cel mai scurt timp posibil.

Deocamdată, operatorul de infrastructură nu a estimat durata intervenției și nici eventualele întârzieri care ar putea afecta trenurile care circulă pe Magistrala 800, una dintre cele mai importante linii feroviare din România, utilizată atât pentru transportul de călători, cât și pentru cel de marfă.

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