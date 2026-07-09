„Muri, și acum se mișcă bara”. Amintirea fabuloasă a lui Gabi Mureșan din meciul de retragere al lui Ronaldo

Fostul mijlocaș al CFR-ului a intrat pe teren alături de jucători precum Neymar, Robinho, Maicon, David Luiz și Lúcio. România a pierdut cu 1-0, prin golul lui Fred, dar Gabi Mureșan a fost foarte aproape să înscrie unul dintre cele mai spectaculoase goluri ale carierei sale.

Într-un interviu acordat Sport.ro în 2022, fostul internațional și-a amintit că a trimis mingea în bară cu un șut de la peste 30 de metri. Forța execuției i-a impresionat chiar și pe brazilieni, care au continuat să glumească după meci: „Muri, și acum se mișcă bara”.

Gabi Mureșan și-ar fi dorit ca Ronaldo să înscrie

Deși România încerca să obțină un rezultat bun în fața Braziliei, Mureșan recunoștea că și-ar fi dorit ca Ronaldo să marcheze. Partida fusese organizată pentru ultimul meci al legendarului atacant în tricoul Seleção, iar românul considera că un gol ar fi încheiat perfect seara.

Ronaldo și-a creat ocazii, dar nu a reușit să înscrie. În schimb, Gabi Mureșan a rămas impresionat de tehnica lui Neymar, care avea atunci 19 ani și evolua încă la Santos.

La final, mijlocașul român a făcut schimb de tricouri cu Maicon, fundașul lui Inter Milano. Mureșan povestea că a păstrat toate tricourile strânse în meciurile internaționale și că le-a înrămat într-o cameră specială.

Brazilia – România a rămas una dintre amintirile de suflet ale fostului fotbalist, alături de primul titlu câștigat cu CFR Cluj, victoria cu AS Roma și succesul obținut împotriva lui Manchester United pe Old Trafford.

Gabi Mureșan a murit

Polițiștii din Mureș au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă după moartea lui Gabi Mureșan, primarul comunei Apold și fost internațional român. Bărbatul în vârstă de 44 de ani a fost scos inconștient dintr-un lac aflat în apropierea localității Șaeș și transportat la spital, însă medicii nu au mai putut să îl salveze.

Tragedia s-a produs miercuri seară. Poliția municipiului Sighișoara a fost sesizată, în jurul orei 22:50, că un bărbat din comuna Apold a intrat într-un lac din afara localității Șaeș și nu a mai revenit la suprafață.

La fața locului au intervenit polițiștii, pompierii militari din cadrul Detașamentului Sighișoara și scafandrii Salvamont Mureș.

După aproximativ două ore de căutări, Gabi Mureșan a fost identificat în lac și scos la mal în jurul orei 01:00. Victima se afla în stare de inconștiență și a fost predată unui echipaj SMURD, care a transportat-o la spital.

„În urma activităților specifice de căutare, bărbatul a fost identificat în stare de inconștiență, fiind transportat la spital, însă, din nefericire, cel în cauză a decedat”, a transmis IPJ Mureș.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs decesul.

Mesajul Primăriei Apold

Moartea primarului a fost anunțată joi dimineață de reprezentanții Primăriei Apold.

„Astăzi trăim cu toții o mare durere. Primăria Comunei Apold își exprimă profunda tristețe la vestea trecerii la cele veșnice a domnului Gabi Mureșan, primar și slujitor devotat al comunității noastre. În aceste momente de grea încercare, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit”, se arată în mesajul administrației locale.