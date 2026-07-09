Ultimele clipe ale lui Gabi Mureșan. Mărturia preotului care era cu fostul fotbalist în seara tragediei: „Nu știam unde să mă scufund”

Preotul Toni Lucian Dumitru slujește la Biserica „Sfântul Gheorghe” din Apold și era apropiat de Gabi Mureșan. Preotul se afla cu acesta miercuri seară, când fostul fotbalist a intrat în Lacul Trappold, aflat în afara localității Șaeș, spre Apold.

Preotul, afectat de cele întâmplate, a vorbit cu dificultate despre clipele în care Gabi Mureșan a dispărut sub apă.

„S-a dus în largul lacului. Noi am rămas pe lângă ponton. L-am rugat să rămână în jurul nostru. Am ieșit de pe ponton și l-am văzut că vine înapoi. L-am strigat: «Gabi, poți? Vii?» A zis că da”, a declarat Toni Lucian Dumitru pentru MEDIAFAX.

„Am văzut că îi era greu să rămână la suprafață”

Preotul spune că, la scurt timp, un alt prieten a observat că Gabi Mureșan nu mai putea să rămână la suprafață.

„M-am întors să mă duc către cabană, însă celălalt prieten cu care am intrat în lac a zis: «Cred că nu mai poate». M-am întors înapoi și am văzut că îi era greu să rămână la suprafață. M-am urcat repede pe paddle board și am înotat în direcția respectivă. Până să ajung în perimetrul respectiv, deja nu îl mai vedeam”, a spus preotul.

Toni Lucian Dumitru a povestit că a încercat să îl găsească, însă vizibilitatea era foarte redusă.

„Nu știam unde să mă scufund. Am început să mă scufund la nimereală, să-l trag în sus către mal cumva, dar nu simțeam decât nămol”, a declarat acesta.

Potrivit acestuia, scafandrii au ajuns după aproximativ două ore, două ore și jumătate.

„L-au găsit și ei greu. Nu vedeai nimic, era întuneric, nămolos. Nu vedeai nimic sub apă, nici cu lanterna și cu ochelarii. Trebuia să mergi la nimereală. L-au găsit cu ajutorul ceasului, care emitea sunet și lumină. Așa l-au putut găsi și scafandrii”, a mai spus Toni Lucian Dumitru.

„A fost un exemplu pentru noi toți”

Întrebat dacă Gabi Mureșan a dat vreun semn că nu se simte bine înainte să ajungă la lac, preotul a răspuns: „Nu”.

Preotul spune că Gabi Mureșan trebuie să rămână în memoria celor care l-au cunoscut ca „un suflet bun”.

„A fost un exemplu pentru noi toți. Ar trebui să-i cinstim memoria încercând să fim și noi buni, așa cum a fost el. A fost un suflet bun”, a declarat preotul.

Gabi Mureșan a murit la 44 de ani. Fostul fotbalist a jucat șase sezoane la CFR Cluj, echipă alături de care a câștigat trei titluri de campion al României. Din 2020, era primarul comunei Apold.