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Ultimele clipe ale lui Gabi Mureșan. Mărturia preotului care era cu fostul fotbalist în seara tragediei: „Nu știam unde să mă scufund”

Preotul Toni Lucian Dumitru, cel care se afla cu Gabi Mureșan în seara tragediei, a povestit pentru MEDIAFAX ultimele momente ale fostului fotbalist și primar al comunei Apold.
Ultimele clipe ale lui Gabi Mureșan. Mărturia preotului care era cu fostul fotbalist în seara tragediei: „Nu știam unde să mă scufund”
Preotul Toni Lucian Dumitru și Gabi Mureșan în spatele său. Sursa foto: Facebook / Toni Lucian Dumitru
Iulian Moşneagu
09 iul. 2026, 14:58, Social
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Preotul Toni Lucian Dumitru slujește la Biserica „Sfântul Gheorghe” din Apold și era apropiat de Gabi Mureșan. Preotul se afla cu acesta miercuri seară, când fostul fotbalist a intrat în Lacul Trappold, aflat în afara localității Șaeș, spre Apold.

Preotul, afectat de cele întâmplate, a vorbit cu dificultate despre clipele în care Gabi Mureșan a dispărut sub apă.

„S-a dus în largul lacului. Noi am rămas pe lângă ponton. L-am rugat să rămână în jurul nostru. Am ieșit de pe ponton și l-am văzut că vine înapoi. L-am strigat: «Gabi, poți? Vii?» A zis că da”, a declarat Toni Lucian Dumitru pentru MEDIAFAX.

„Am văzut că îi era greu să rămână la suprafață”

Preotul spune că, la scurt timp, un alt prieten a observat că Gabi Mureșan nu mai putea să rămână la suprafață.

M-am întors să mă duc către cabană, însă celălalt prieten cu care am intrat în lac a zis: «Cred că nu mai poate». M-am întors înapoi și am văzut că îi era greu să rămână la suprafață. M-am urcat repede pe paddle board și am înotat în direcția respectivă. Până să ajung în perimetrul respectiv, deja nu îl mai vedeam”, a spus preotul.

Toni Lucian Dumitru a povestit că a încercat să îl găsească, însă vizibilitatea era foarte redusă.

„Nu știam unde să mă scufund. Am început să mă scufund la nimereală, să-l trag în sus către mal cumva, dar nu simțeam decât nămol”, a declarat acesta.

Potrivit acestuia, scafandrii au ajuns după aproximativ două ore, două ore și jumătate.

„L-au găsit și ei greu. Nu vedeai nimic, era întuneric, nămolos. Nu vedeai nimic sub apă, nici cu lanterna și cu ochelarii. Trebuia să mergi la nimereală. L-au găsit cu ajutorul ceasului, care emitea sunet și lumină. Așa l-au putut găsi și scafandrii”, a mai spus Toni Lucian Dumitru.

„A fost un exemplu pentru noi toți”

Întrebat dacă Gabi Mureșan a dat vreun semn că nu se simte bine înainte să ajungă la lac, preotul a răspuns: „Nu”.

Preotul spune că Gabi Mureșan trebuie să rămână în memoria celor care l-au cunoscut ca „un suflet bun”.

A fost un exemplu pentru noi toți. Ar trebui să-i cinstim memoria încercând să fim și noi buni, așa cum a fost el. A fost un suflet bun”, a declarat preotul.

Gabi Mureșan a murit la 44 de ani. Fostul fotbalist a jucat șase sezoane la CFR Cluj, echipă alături de care a câștigat trei titluri de campion al României. Din 2020, era primarul comunei Apold.

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